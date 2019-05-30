春遊補助倒數1個月 半數縣市執行率不到一半

2019-05-30 19:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局春遊補助倒數1個月，各縣市執行狀況卻冷熱不一，半數縣市執行率低於5成，台北市團體旅遊800萬經費更是一毛未動。觀光局坦言，新竹市、基隆市、嘉義市等縣市合法旅宿數量有限，雖業者參與比例過半，但也不到百家，在消耗預算上明顯吃力。

觀光局春遊專案自今年4月上路，投入約8.6億元經費補助全台22縣市，補助對象分為團體旅遊和自由行旅客；團體旅遊每縣市補助800萬元，自由行總經費為4億元，依各縣市總房間數比例給予1000到2400萬元的補助，每位旅客可獲補助500元。

據觀光局春遊專區統計，在自由行方面，花蓮縣執行率最佳，2400萬的經費上週就使用完畢，澎湖縣和宜蘭縣住宿優惠也預計6月初截止。除此之外，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、金門縣和連江縣申請額度都只有10到30%，民眾對春遊的熱烈程度並不如預期。

在團體旅遊方面，同樣也有將近半數縣市執行率未過半的問題。包括北北基、桃竹苗和中彰9縣市還剩下500~800萬的經費未用，其中台北市更是一毛未動。

觀光局表示，此次春遊專案各縣市參與的旅宿業者比例皆過半，但以嘉義市、新竹市和基隆市為例，整體旅宿規模不大，參加業者家數不到100家，和宜蘭、花蓮等動輒上千家業者相比，消耗預算的速度本來就會比較慢。至於台北市主要是因房價較高，旅客認為500元的補助沒太大誘因。

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