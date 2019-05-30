捷報！日本東京發明展 台灣團隊29金拿下世界第一

2019-05-30 15:28

〔記者楊綿傑、簡惠茹／台北報導〕國際發明展我國參展團傳出捷報！在稍早頒獎的「日本東京創新天才發明展」中，台灣參展團以29金、10銀、3銅以及5座大會特別獎，在參賽的10幾個國家中獨占鰲頭，總成績拿下世界第一，學界及生技產業界表現亮眼。

日本東京創新天才發明展到今年已是第33屆，本屆共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、塞普勒斯、日本等10多個國家，超過百件作品競逐殊榮。

台灣代表團團長、中華創新發明學會理事長吳智堯表示，日本東京創新天才發明展歷史悠久，每年吸引來自全球眾多人才參加，今年共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、塞普勒斯、日本等10多個國家參與，全場上百件作品中，台灣最後總成績排名世界第一。

中華大學何忠堂老師和工業產品設計系學生楊絜安、范雅軒研發協助長者的腳夾訓練球，獲得一金、一特別獎，團隊指出，現在全世界面臨高齡化社會，老年人行動不便及跌倒的問題越來越多，因此希望能設計一款幫助老人的產品「腳夾訓練球」。

楊絜安說，造成老人行動不便最根本的問題是肌肉退化以及平衡感，所以設計出這款訓練球，以類似瑜伽球方式讓長輩夾著球，一邊進行球上裝置的鋼珠迷宮遊戲增加趣味性，增加長輩訓練意願，也能簡單看到自己的進步，且球上的平台還可以放置平板進行更多元的遊戲。

此外，淡江大學水資源及環境工程學系教授高思懷與學生李明國、陳意翔、楊景傑、吳秋南，共同發明「以焚化反應灰製造之調濕陶瓷及其製造方法」，因具有循環經濟價值作品獲得一面金牌肯定。

高思懷表示，垃圾焚化飛灰是有害廢棄物，全球至今仍無妥善處理處置或再利用，日本雖有以熔融後再利用，但成本太高無法且無法長期維持，團隊因此研發可將有害飛灰廢棄物穩定轉化成具有高價值的環保建材，經調配可於1000 oC以下燒結，節省能源及成本，並符合日本最高等級調濕材料標準，以及CNS陶瓷面磚抗彎強度標準。

這次發明展台灣產業界也獲得許多獎項，聯合利華公司研發的「刺梨多莓果飲」；葡萄王生技股份有限公司從有機蔬果中分離出新型益生菌 GKM3；瑞崎生醫科技股份有限公司研發的「注氫美膚儀」，都獲得肯定。

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