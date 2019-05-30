罷工威脅未影響訂位 旅行社業者估暑假長榮業績仍佳

2019-05-30 13:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資雙方昨進行長達逾6小時馬拉松式協商，多項訴求仍未取得共識，雙方對於下次開會時間以及是否直播看法也不同，協商陷入僵局，也意味著罷工威脅近在眼前。旅遊業者表示，雖然罷工消息頻傳，但仍未影響旅客搭乘長榮意願，甚至還指名要搭長榮，加上今年長榮日本航線增班，機位大增，預估暑假銷售情況會比去年同期好。

鳳凰旅行社協理林怡君表示，目前罷工消息並未影響暑期旅客訂票，可能是歷經過華航兩次罷工，大家都有經驗，長榮日前也有提出罷工等應變措施，所以旅客基本上都不擔心，旅行社認為擔心也沒用，就當作國外會有暴風雪等無法預警的事件。基本上，目前還沒聽過有旅客要拒搭長榮，甚至指明要搭長榮。

林怡君說，今年華航和長榮在日本航線都有增班，預估暑假銷售絕對會比去年好。只不過受到暑假價格偏高、年改後遺症，加上近日股市大跌，今年暑假訂單進來的比較慢，甚至有旅客還在問6月的團，以前都沒有這樣的情況。

雄獅旅行社表示，在暑假團體旅遊部分，長榮和華航佔整體六成，銷售機位各半，並沒有聽說有旅客要求拒搭長榮，主要是關於罷工時間、協商最終結果都還沒有定案，所以旅客也無從避免；此外，團體旅客即便遇上罷工等事件，旅行社都會協助簽轉他航及處理後續行程，8成以上都可以獲得妥善安排，但自由行旅客自己買機票、行程，若碰上罷工會比較麻煩，是否會因此選擇他航，不搭長榮還要持續觀察。

可樂旅遊表示，當然會關心搭乘航空公司的旅客還是會有，但是暑假的機票、行程機上旅客都已經買了，大家都在賭罷工會不會發生，發生了長榮航空會不會處理、賠償，因為對大家來說罷工都還是未知數。

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