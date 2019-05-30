樂迎端午 屏東「聚樂部」老幼一起陸上行舟

2019-05-30 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕下週就是端午節，屏東基督教醫院與屏東基督教勝利之家，邀請屏基護理之家日照中心、聚樂部及社區民眾，今天（30日）共度「慶端午‧划龍舟」活動，透過陸上龍舟闖關，享受跨世代共融樂趣。

位屏東市的全國第一個社區多世代共融空間「聚樂部」，是屏基與7-ELEVEN「及早救智」零錢捐合作成立，讓親子、年輕人、長輩、身心障礙者進行跨世代交流，去年6月成立至今，吸引近5557人次參與各式課程。

聚樂部配合端午節，今天推出龍舟闖關競賽，吸引3歲至90歲的老幼共同參與，12隊參賽隊伍分別由長輩、兒童、成人及親子組成，各隊龍舟好手為一較高下，發揮創意製作各式造型的龍舟，由廢棄紙箱、氣球桿子和報廢光碟片等組成，十分有看頭。

和聚樂部園藝班同學一起參加龍舟競賽的阿玉奶奶，原本陪同患有失智症的先生在屏基失智據點上課，去年先生過世，在個案管理師推薦下她開始到聚樂部上課，她說，「感謝聚樂部讓我有機會出來參加活動，認識更多朋友！」，生活過得比從前快樂、充實。

今天闖關關卡融合聚樂部與勝利之家的空間設計，「集客藝術戰」關卡，結合聚樂部學員作品設計問答題目，透過遊戲闖關讓參賽者認識聚樂部課程；「端午立蛋」運用花園的寬闊場地，讓大小朋友體驗端午立蛋的傳統；「打火弟兄」則配合益康花園的汲水器，讓參賽者體驗古早打水的辛苦。全場笑聲、加油聲不斷。

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