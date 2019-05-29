彰化流浪狗爆量1.5萬隻！ 大家都怕成為下一個受害者…

2019-05-29 21:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣流浪狗為患問題日益嚴重，狗咬傷人的新聞連爆，已讓縣民陷於恐懼不安之中，不少民眾指出，人民受憲法保障，有言論自由和免於恐懼的自由，但現在因為流浪狗暴增和收容所「爆量」等理由，已讓彰化人聽到野狗成群傷人心驚驚，害怕自己會不會變成下一個受害者。

2017年流浪動物零安樂死政策上路至今，彰化縣唯一的流浪狗中途之家幾乎天天都「爆量」，縣長王惠美曾在議會坦言，全縣流浪狗數量已從2015年7000多隻，爆增至少超過1萬5000隻。

縣民指出，國內因為棄養造成流浪狗，經由自然繁殖，已爆增到狗群為患的數量，這是與民眾最切身相關的民生與社會問題，縣府再不儘快解決，將影響民眾對縣府團隊執政能力的評價，拉低對縣長王惠美施政滿意度和支持度。

不少民眾說，收容流浪狗空間有限，以及動保團體為保護動物催生上路的零安樂死政策，彰化縣新建可愛動物生命園區的計畫案又胎死腹中，加上，縣府農業處和彰化縣動物防疫所因應零安樂死政策推動「精準捕捉」，「先天不足、後天失調」成了農業處和動防所在解釋流浪狗攻擊咬傷人的一貫說詞。

民眾痛批，縣府老是用駝鳥心態處理流浪狗的問題，用政策當擋箭牌，雖然也有加強推動收容所流浪犬隻認養，推出「浪狗有家愛心計畫」，發給認養流浪狗的民眾每隻8000元的補助金，實施流浪犬隻TNVR（捕捉、絕育、疫苗、回放）試辦計畫，執行卻不彰，流浪狗數量反倒不減，究竟哪裡出了問題？

民眾說，問題癥結點在於上游源頭和中游，認養的速度始終跟不上棄養和野狗繁殖速度，中游「精準捕捉」執行層面繁瑣，動防所和鄉鎮市公所清潔隊橫向合作卡關，「精準捕捉」形同「禁止」，使得流浪狗數量年年持續成長。

對此，縣府說，因為實施收容所流浪動物零撲殺政策，使得流浪動物收容所需執行總量管制及流浪犬「精準捕捉」工作，員林市阿寶坑流浪狗中途之家收容上限為161隻，縣內目前每月捕犬專線通報案件達上百件，轉由各鄉鎮市公所清潔隊捕捉，目前中途之家已201隻，超出規定收容量40剛隻，收容所面臨超收滿載的壓力。

縣府強調，今後會繼續加強推動收容所流浪犬隻的認養工作，同時執行流浪犬隻誘捕、絕育、狂犬病疫苗施打及晶片植入、原地回置工作，並對家犬源頭管理採不定時、不定點聯合稽查。

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