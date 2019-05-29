獨家》玉山踏查封閉山域 6月全面開放登山路線

2019-05-29 23:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕比基尼登山客「G哥」因山難身亡，引發政府重視山域管理，為防止爬黑山成為管理上的死角，玉管處近期配合中央政府將於6月上路的開放山林政策，踏查、清理園區登山路線，公布步道路況與危險路段，並簡化登山申請流程，將過去禁止的登山路線，全面開放，透過實勘揭露，盼山友在檢視體能、裝備無虞後再入山，以維登山安全，也讓管理單位能確實掌握入山人數，以利聯繫與救援。

玉管處表示，過去山友抱怨山徑因部分路段有危險性，乾脆不開放一般申請，但為使山域管理更積極，便在這幾個月派員前往短、長程路線做踏勘，將有崩坍、路斷的路線彙整公告，以便山友攜帶繩索等裝備，或是做好高繞、折返的準備。

既定步道外的探勘路線 仍需專案申請

此次踏查園區所有步道，還因部分長程路線路況不佳，造成管理處人員在途中出現受傷送醫的情況，足見登山確實存有風險，稍有不慎便容易發生意外，盼經同仁辛苦蒐集山區路況，提供第一手資訊，能讓山友做足準備再上山，此外，若是要走既定步道外的探勘路線，如比基尼登山客從駒盆山下到無雙的路線，則需專案申請。

玉管處強調，開放山林雖有可能讓山難增加，但並非禁止就不會有山難，就算是玉山主峰線，也常有山友發生高山症，開放政策是盼山友能評估自身能力與承擔風險，改變過往因攀登申請不易，衍生冒險偷爬黑山的亂象，透過開放的管理態度，維護山林與山友安全。

★玉山國家公園各路線最新開放狀態（隨時更新）★

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