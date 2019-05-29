與捷運的距離剩多少？ 台南這條線進度「跑最快」

2019-05-29 22:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會大會今（29）日通過台南捷運系統第1期藍線、藍線延伸線與紅線規劃案共3案墊付款，至於會「劃」過舊城區爭議最大的綠線，墊付案未過，交通局表示，將繼續努力與民眾溝通，爭取下次議會同意。

第1期藍線後續將進入「綜合規劃階段」，目前規劃進度最快。南市交通局表示，將依規定舉辦說明會、公聽會蒐集民眾意見，增加民眾參與，綜合考量環境影響、都市景觀、交通接駁等，讓捷運發展結合生活、觀光旅遊。

南市交通局說，第1期藍線，營運初期預估每日運量可達3.1萬人次，持續成長至2041年可達7.6萬人次，採用務實運量預測，並以高架型式配合當地環境，工程造價合理，大約每公里17億元，合理運量評估不會過度投資，造成未來財務負擔。

南市交通局指出，比較台南與高雄運量預測合理性，以目前高雄捷運紅、橘兩線每日運量約17至18萬人次，平均1條線運量約9萬人次，但南市藍線預估初期運量3.1萬人次，只是高雄運量33％。對比人口總數，高雄市277萬人、南市188萬人，南市人口約為高雄市68％，未來運量推估只有高雄運量的33％，南市對於未來運量推估保守客觀許多。

紅線與第1期藍線延伸線，後續則進入「可行性研究階段」，市府也將進行發包，針對這2條路線的財務、交通、型式、路線等進行研究，並依規定送交通部、國發會審查並由行政院核定。

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