卓蘭濕地公園毀石虎棲地 監委再度視察改善進度

2019-05-29 18:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮公所「大安濕地公園」工程基地附近曾有石虎出沒，引發生態保育團體強力抨擊破壞石虎棲地，監察院監察委員今天再度到場勘察改善進度。

苗栗縣政府水利處副處長黃文璋說，視察方向主要是了解目前植被復育情形，並要求鎮公所針對工程基地附近的排水溝不利野生動物攀爬通行提出改善對策，包括生態池、駁坎、排水溝等地點，研擬設置生態廊道等。

而對於保育團體認為鎮公所不宜再有工程破壞原生地面樣貌，卓蘭鎮公所則說，目前先暫緩造林，將會提出計畫，內容包括減量（種植量）減區（區域調整）等，盡量不要再擾動原有生態樣貌。

另外，未來鎮公所也將進行監測計畫，了解濕地工程是否破壞石虎等野生動物棲地等，將委請縣府指導，由相關專家學者提供意見，了解是否工程是否對野生動物產生衝擊。

卓蘭鎮公所說，第一期的濕地工程僅利用0.5公頃空間，剩餘尚有4.5公頃空地，其中3公頃土地尊重專家意見，不再進行工程，保留土地原貌。主要生態補償區域為1.5公頃的裸露地。

「大安濕地公園」斥資近8000萬元，利用大安溪北側140縣道旁5公頃的閒置國有地打造，引發破壞石虎棲地疑慮，挨轟「用水泥地取代綠地」，外界砲聲隆隆，批評聲浪不斷，連縣政府也出面要求卓蘭鎮公所工程喊卡。

在工程引發爭議後，原本工程項目除了生態池，預估施作的光電農棚區、市民農園、綠能農業設施溫室等工程項目鎮公所全都喊停，避免爭議擴大。

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