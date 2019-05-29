海水供應站上軌道 養殖戶仍有疑慮不願拆私管

2019-05-29 16:23

〔記者李立法／屏東報導〕佳冬及枋寮養殖區投資超過10億元的海水供應站運作步上軌道，但養殖戶拆除私設管線的意願依舊低落，原因在於海水供應站缺乏備用管線，農委會也無相關設置計畫，縣府農業處提出跨區支援海水系統備案，為維持養殖區海水供應穩定提供另一種選項，希望能爭取到前瞻經費逐步落實。

屏南海堤上佈滿密密麻麻的養殖水管，不僅影響堤防安全及防汛工程，對沿海養殖區景觀也是一大破壞，管理單位第七河川局希望藉由養殖區海水供應站的啟用，能統一納管，順利移除私設管線，解除海堤沉重負擔，但當地養殖戶陸續與海水供應站接管取水後，仍無拆除私管意願。

縣府農業處長黃國榮表示，目前除營運中的塭豐及北勢寮養殖專區海水供應站，未來還計畫在大庄、番仔崙及下埔頭養殖區設站，各站靠著一條穿越海堤下方的取水管線從外海抽進海水，供應各區魚塭用水，屏南養殖業產值高達數十億元，禁不起供水出現問題，養殖戶強烈要求海水供應站須有備用管線，但農委會並無相關建置計畫及經費。

黃國榮指出，從抽水站再闢一條備用管線，工程浩大，若主幹管出狀況抽不進海水，難保備用管線不會出問題，為消除這方面的疑慮，縣府提出跨區支援海水方案，因海水供應站都集中在佳冬鄉與隔壁的枋寮鄉沿海養殖區，若佳冬鄉的供應站出現供水問題，可透過陸上串連的管線從枋寮鄉的海水供應站支援用水。

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