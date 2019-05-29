看好南台灣商機 AirAsia8/1開高雄－克拉克航線

2019-05-29 16:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕看準南台灣商機，低成本航空AirAsia今選（29）日宣布，除日前開賣且將於8月1日開航的「高雄－宿霧」航線外，同日還將正式開航「高雄－克拉克」航線，今日中午正式開賣，單程未稅最低488元起，提供南台灣民眾要探索菲律賓海島時，能有更多優惠選擇。

AirAsia台灣行銷業務總經理陳長星表示，AirAsia目前從高雄出發航線已有高雄－吉隆坡、高雄－馬尼拉2條國際航線，今年8月後會新增「高雄－宿霧」航線，此航線尚未開航就班班熱賣，可看出南台灣民眾對於海島國家的熱愛。

因此，AirAsia去年7月開航「台北－克拉克」航線以來，每班載客率都有80%以上。AirAsia為台灣直飛克拉克唯一的航空公司，非常看好「高雄－克拉克」航線的發展。

克拉克位於菲律賓馬尼拉北部，因曾為美國空軍基地而有小美國之稱，無論其建築、餐廳都有濃厚美式軍人風格；菲律賓政府在1999年將克拉克設為經濟特區，並打造成菲律賓「綠色城市」，離首都馬尼拉跟觀光景點蘇比克灣僅需要1個多小時車程，且從克拉克轉菲律賓國內班機前往巴拉望、大堡、怡朗島等地都相當便利。

AirAsia高雄－克拉克航線將於8月1日正式開航，今日起可購買首航日至今年10月26日止的機票。

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