空污守門員基隆設置微型感測器 鎖定工業區把關空氣品質

2019-05-29 14:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局去年設置100個空氣品質微型感測器，主要分佈在大武崙工業區、六堵科技園區，以及鄰近工業區的社區等，偵測項目包括溫濕度、細懸浮微粒PM2.5等，預計2020年底前要再增設200個，加強監控空氣品質。

環保局長賴煥紘指出，微型感測器可以說是微尺度的空氣品質測站，偵測項目如溫度、濕度、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5等，24小時監控空氣品質的變化，一旦發現空品異常就會立即通報，使稽查人員能透過手機或電腦資料，即時並更全面的掌握可能違法的空污排放來源及事件，可讓稽查人員事半功倍有效率地查處污染。

賴煥紘說，去年已設置100個微型感測器，以大武崙工業區、六堵科技園區最多，工業區周邊社區也有設置，主要以民眾生活周遭空氣品質為考量，包括學校、醫院及社區周邊等，今、明兩年將再增設200個，總計300個微型感測器，為基隆市民把關空氣品質。

環保局表示，微型感測器的資訊全面公開給民眾，使民眾也能參與環境議題，供大家了解基隆在地空氣相關資訊，詳細情形可至環保署空氣網、愛環境網站查詢。

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