關小少棒隊15年首奪全國第一 世界爭冠前將辦免費營隊

2019-05-29 14:57

［記者黃美珠／關西報導］關西國小少棒隊成軍15年，本月終於抱回第1個全國國小軟式組棒球運動聯賽的冠軍獎杯，包辦MVP球員、全壘打王、最佳投手、以及最佳打擊獎第1和第2名外，他們將在7月中代表台灣前往東京爭取世界冠軍。該校為了鼓勵後進持續一起拚國球，校長田世崇今天宣佈，他們準備世界賽的同時，也將在6月中舉辦免費棒球育樂營，歡迎有興趣者去跟這群小國手們切磋。有興趣要加入該少棒隊的各縣市中年級學生，即日起也能報名。

關西國小校長田世崇說，關小少棒隊是教練團、家長後援會、以及全校師生共同用愛與鼓勵所灌溉出來的。其中教練團的教練紀諺廷、郭瑞穎、王國銘最是辛苦，該校學務主任龐玉雍的後勤支援也功不可沒。

該隊隊長、6年丙班羅際威說，這次出賽大家都帶著一定要拿冠軍的意志而奮鬥，果然從全國54支隊伍中一路過關斬將拚得冠軍、迎回了冠軍旗幟！他自己在7場比賽中有2支共3分的全壘打表現，拿到了全壘打王、和打擊獎第2名，非常開心。

至於打擊、投、捕、守備可謂全方位的葉弘仁，是這場賽事最佳打擊獎的第1名。該隊2名投手中，范名舜拿到了最佳投手獎；李友仁則配合教練調度，發揮了他優異的控球能力，一下下鉤、一下正投，在冠軍戰和前1場的後援中都充分壓制了對手，所以拿到MVP。

總教練紀諺廷說，關西國小位於偏鄉，選手來源少且不穩，不能跟人才濟濟的大學校的球隊相比，很容易面臨到傳承的斷層問題，以致好不容易培養出的佳績，平均每隔「1、2年就要打掉重練過」。

所幸校長田世崇很支持他，讓他專心教練工作，並於去年9月啟用球員宿舍，便利集訓和管理，這是讓球隊明顯向上提升的關鍵因素。目前該隊正招募新血，希望早日能穩定成為我國優秀少棒選手的培育搖籃。

田世崇說，為了讓有興趣棒球運動者更認識關小少棒隊的成長之路，他們將在6月15、16日舉辦免費的棒球育樂營，除練習棒球運動的相關技巧，也會有友誼對抗賽，總共有40個名額，即日起受理報名。

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