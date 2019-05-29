關小少棒隊15年首奪全國第一 世界爭冠前將辦免費營隊
列印

關西國小少棒隊成立15年，本月中首度抱回可以進軍世界賽的全國國小軟式組棒球運動聯賽冠軍，7月中將前往東京，站在世界的棒球舞台上爭光。（記者黃美珠攝）

關西國小少棒隊成立15年，本月中首度抱回可以進軍世界賽的全國國小軟式組棒球運動聯賽冠軍，7月中將前往東京，站在世界的棒球舞台上爭光。（記者黃美珠攝）

2019-05-29 14:57

［記者黃美珠／關西報導］關西國小少棒隊成軍15年，本月終於抱回第1個全國國小軟式組棒球運動聯賽的冠軍獎杯，包辦MVP球員、全壘打王、最佳投手、以及最佳打擊獎第1和第2名外，他們將在7月中代表台灣前往東京爭取世界冠軍。該校為了鼓勵後進持續一起拚國球，校長田世崇今天宣佈，他們準備世界賽的同時，也將在6月中舉辦免費棒球育樂營，歡迎有興趣者去跟這群小國手們切磋。有興趣要加入該少棒隊的各縣市中年級學生，即日起也能報名。

關西國小校長田世崇說，關小少棒隊是教練團、家長後援會、以及全校師生共同用愛與鼓勵所灌溉出來的。其中教練團的教練紀諺廷、郭瑞穎、王國銘最是辛苦，該校學務主任龐玉雍的後勤支援也功不可沒。

該隊隊長、6年丙班羅際威說，這次出賽大家都帶著一定要拿冠軍的意志而奮鬥，果然從全國54支隊伍中一路過關斬將拚得冠軍、迎回了冠軍旗幟！他自己在7場比賽中有2支共3分的全壘打表現，拿到了全壘打王、和打擊獎第2名，非常開心。

至於打擊、投、捕、守備可謂全方位的葉弘仁，是這場賽事最佳打擊獎的第1名。該隊2名投手中，范名舜拿到了最佳投手獎；李友仁則配合教練調度，發揮了他優異的控球能力，一下下鉤、一下正投，在冠軍戰和前1場的後援中都充分壓制了對手，所以拿到MVP。

總教練紀諺廷說，關西國小位於偏鄉，選手來源少且不穩，不能跟人才濟濟的大學校的球隊相比，很容易面臨到傳承的斷層問題，以致好不容易培養出的佳績，平均每隔「1、2年就要打掉重練過」。

所幸校長田世崇很支持他，讓他專心教練工作，並於去年9月啟用球員宿舍，便利集訓和管理，這是讓球隊明顯向上提升的關鍵因素。目前該隊正招募新血，希望早日能穩定成為我國優秀少棒選手的培育搖籃。

田世崇說，為了讓有興趣棒球運動者更認識關小少棒隊的成長之路，他們將在6月15、16日舉辦免費的棒球育樂營，除練習棒球運動的相關技巧，也會有友誼對抗賽，總共有40個名額，即日起受理報名。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法