基隆市清潔隊獎金 明年調高和台北市一樣

2019-05-29 14:08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保副局長郭憲平今天表示，基隆市清潔隊員的清潔獎金，逐年調高，明年將調整為每個月8000元，和台北市一樣標準，照顧第一線的清潔隊員。

基隆市議會今天審查環保局追加預算，其中環保局編列了598萬餘元加班值班費，給付清潔隊員的技工、工友等，從2012年起5年的加班費差額，這項經費法院已判清潔隊勝訴。

多位市議員不解，為什麼讓第一線辛苦的清潔隊員告老闆，才給付拖欠的加班費。

環保局副局長郭憲平解釋，環保局的工友、駕駛、技工在2017年組成工會，請求市府依勞基法規定，將清潔獎金納入薪資，重新計算加班費，每小時加班費約增加25元。

不過，早年這些清潔隊員既視同公務員，又適用勞基法，公務會計系統無法重新計算加班費，工會提出訴訟，基隆地方法院去年底判環保局敗訴，環保局決定不上訴，編列追加預算支付2012年至2016年的加班費差額，台北市環保局一直上訴到最高法院才定讞，目前還有些縣市至今未調整。

市議員王醒之、鄭文婷等人指出，依勞基法規定，只要是經常性給付、勞務有關的獎金，都必須納入薪資範疇，市府有很多工友、技工都適用勞基法，希望市府社會處開課，讓更多人了解，避免衝突和誤會。

郭憲平表示，從2017年3月1日起，已依勞基法規定，將獎金納入工資計算加班費，至於退休的員工如何來計算，環保局也會檢討。

此外，林沛祥等多位市議員關切，為什麼基隆清潔獎金比台北市少？郭憲平表示，環保局近年逐年調高清潔獎金，1年調升500元，明年開始就和台北市一樣，統統都是8000元最高的標準。

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