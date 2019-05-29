學生數僅剩216 台南私立鳳和中學擬全面停招

2019-05-29 12:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台南市私立鳳和中學傳擬停招，教育部國教署掌握，該校目前高中部剩160人、國中部剩56人，董事會因學生數太少、學校經營困難，目前已通報地方政府停招今年國一新生，也停招高中軍警班，並擬在近期開會，討論學校整體停招停辦事宜。

台南市私立鳳和高中屬完全中學，位在台南市柳營區，1962年創辦，今傳出因少子化而打算停招國一、高一即軍警班新生；教育部國教署組長韓春樹證實，該校高中部剩160名學生、國中部剩56名學生，董事會因學生人數過少，收入與經營困難，正打算停招。

韓春樹表示，該校有招收專攻軍警公職的「軍警班」，今年有預先詢問部分學生入學意願，但尚未透過免試入學進入學校，後來該校擬停招，國教署專案輔導小組24日到校了解，發現因軍警班招生不佳，沒什麼人想唸，該校已確定停招軍警班。

另，因國中部由地方政府主管，韓春樹了解，鳳和也向台南市教育局提報，將停招今年國一新生；至於今年高一新生，韓春樹說，目前尚未免試入學，但該校董事會可能在近期開會討論，決定全校整體去留，包含停招、停辦等，尊重該校決議，但盼學校採先停招方式，不要直接停辦，不要影響目前仍在就讀的學生。

韓春樹說，若鳳和決定停招，將注意該校對於學生的安置輔導，以及現行老師的離退處理，必須依法，而該校目前尚有13名專任老師、11名兼任老師。

韓春樹說，目前台灣面臨少子化，高中職應有機會研究，未來辦學策略如何進行，若班級數太多，可適度刪減，也可思考朝向小而美的精緻路線，只要學校好好辦出特色，理論上應可生存。

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