醫病》不孕別怕！植入鑲嵌型變異胚胎 有機會產下健康孩子

〔記者廖雪茹/新竹報導〕新竹一名42 歲陳姓媽咪,婚後2年多遲遲沒有消息,檢查已屬高齡的陳媽咪本身有子宮肌瘤,先生的精蟲形態及活動力也是一大問題,嘗試做第三代試管,共篩查出4顆胚胎,無奈報告結果顯示4顆胚胎完全異常;在不輕易放棄任何一顆胚胎的原則下,決定植入一顆鑲嵌型變異的胚胎,果真皇天不負苦心人,順利懷孕,檢驗胎兒染色體正常,最終產下健康的寶寶!

艾微芙國際生殖醫學中心機構主持人楊文瑞表示,根據106年國健署報告顯示,人工生殖治療個案不孕的原因可能是先天、後天或外在環境所導致,不孕原因除了卵巢因素占28.7%,男性因素也占了12.2%,位居不孕症原因第三位。

楊文瑞指出,造成男性不孕的原因很多,其中精蟲數量少、型態不良、活動力差尤其常見,現代人除了壓力大以外,高度工業化的環境也潛藏許多危機。而女性年齡越大,每一治療週期可獲得染色體正常的囊胚數越少,加上其它因素包括男性不孕因素、有遺傳史、胚胎的培養環境等,都是造成胚胎異常的原因。

楊文瑞表示,根據近年刊登在美國生殖醫學會文獻(Fertility and Sterility)研究顯示,低度鑲嵌(小於50%異常)與高度鑲嵌(大於50%異常)的胚胎,植入後的著床率為48.9% vs. 24.2%、臨床懷孕率為40.9% vs. 15.2%、活產率為42.2% vs. 15.2%。由此可見低度鑲嵌的胚胎無論是植入後的著床率、臨床懷孕率或是活產率與正常染色體的胚胎是差不多的。

經由充份遺傳諮詢討論,透過上述個案,可以知道染色體異常的胚胎,也有機會產下健康的孩子。

