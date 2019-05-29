鋒面南移中南部留意大雨 北台灣氣溫偏涼

2019-05-29 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日鋒面南移至巴士海峽，水氣移入影響，在中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，迎風面的北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率，但北台灣降雨狀況較昨日趨緩，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，受東北風影響，大台北地區及宜蘭整天氣溫偏涼，高溫約25、26度，其他地區高溫約27至31度，各地低溫22至24度

此外，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖沿海偶有較強陣風出現，請注意。

空氣品質部分，今日清晨至白天全台各地易受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級，污染物濃度變化將視降雨時間及強度而有所影響，晚間降雨情況逐漸趨緩，加上風速減弱，中部以南位於弱風區，污染物濃度易上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週四（30日）鋒面南移至巴士海峽附近，南部及東半部地區仍要注意局部陣雨，其他地區為多雲到晴，北部氣溫也會回升，午後有局部短暫雷陣雨。

週五（31日）天氣較穩定，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

週六至下週一（6月1日至3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，天氣較不穩定，其他地區也會有局部短暫的降雨，午後因熱力作用，有局部較大雨勢發生的機率，請多加留意。。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 25 23 ~ 31 26 ~ 31 23 ~ 27

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