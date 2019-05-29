歐亞大暴走！ 台灣魔術師要徒步橫跨歐亞大陸

2019-05-29 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣魔術師劉又誠前年在澳洲徒步1600公里；去年從上海走到西藏；今年5月28日再從中國河北平泉出發，準備走到歐洲大陸最西端，開始「歐亞大暴走」旅程。

劉又誠28日深夜在臉書上寫下「亞歐大暴走 Day1」日記，光是第一天就從平泉市徒步行走到黨壩鎮，包含亂晃總共走了42公里。他表示作為復出賽，今天有點緊張。

劉又誠從早上4點多起床後到早上10點半才正式離開平泉，他在平泉探索美食和文化，還聽老師解說在地人一定會知道的常識等等，而歐亞大暴走第一天下來，僅花費4人民幣（約台幣18元）的水及20人民幣（約台幣91元）的晚餐。

劉又誠曾從澳洲墨爾本徒步到雪梨，全程走了1600公里，也曾自上海徒步至西藏，共計6300多公里，現在則要從平泉走到歐洲大陸最西端，橫越整個歐亞大陸，他說，「基本上沒有危險或是公權力阻止不上車，目前規劃是在中華人民共和國浪一年然後辦理中亞簽證，如果這8000公里無法辦到中亞簽證就會飛回台灣辦簽證、如果新疆不讓出或吉爾吉斯不讓用走進去就飛進中亞。」

劉又誠預計在13天後抵達北京，歡迎朋友伴走一段或是找他到學校、機構分享，他也勉勵大家「我會加油的，讓我們一起朝各自的目標努力、努力、努力，加油！」

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