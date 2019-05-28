透早就「並蹦叫」！早餐店推超狂「雞佛蛋餅」

2019-05-28 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕正所謂一日之計在於晨，早餐更是相當重要，台南的早餐非常多樣，除了有名的牛肉湯、虱目魚粥，現在有間位於台南的早餐店將食材做創意搭配，被臉書粉專PO上網，引起不少老饕按讚分享。

粉專「台南美食筆記簿」經常在臉書分享台南的美食，這次他分享了台南的「蟹堡王早餐店」，推出了多款創意十足、令人食指大動的早餐，除了將超大顆又多汁的蚵仔做成「蚵仔漢堡」以及「鮮蚵蛋餅」，他們還將號稱壯陽聖品的「雞睪丸」雞佛做成了「雞佛蛋餅」，讓網友不禁大喊「一早就並蹦叫」！

這間超狂的早餐店位於️台南市中西區西門路一段450號，沒有店休，營業時間是每天早上6:00-11:00，粉專表示目前問不到電話，因此若是想一探這美味兼創意的早餐，就早點去碰碰運氣吧！

網友看了覺得相當稀奇，紛紛留言表示「雞佛蛋餅也太屌了吧」、「這間早餐便宜好吃」、「都是我的最愛」、「太狂了」、「看起來好好吃」。

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