與海洋零距離 澎湖國際潛水中心開幕

2019-05-28 20:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕亞果遊艇集團在澎湖投資的國際潛水中心，今天正式開幕，澎湖縣長賴峰偉應邀剪綵，他說，海洋活化的責任，比17年前擔任縣長取締盜採砂石更為重大，期許亞果與澎湖縣政府攜手合作，讓澎湖成為海洋的巨人。

今天的開幕活動由嵵裡國小擂鼓醒獅開場，包括縣長賴峰偉、副議長陳雙全、參議陳高樑、旅遊處長陳美齡、馬公市長葉竹林、馬公市代表會正副主席許國政、陳永澎、漁會總幹事蔡月嬌、澎湖國家風景管理處技正盧泰豐、建設處副處長楊書舜、馬公市代表吳志宏、新力旺國際控股集團總裁莊周文、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、亞青海洋文創董事長黃裕庭、總經理林毓麒等貴賓共同剪綵。

「澎湖國際潛水中心」位在澎湖青灣，擁有得天獨厚的海灣地形，灣內風浪較小，非常適合初學者進行體驗或授課，而且還特別建設專屬潛水碼頭，讓前來體驗潛水的人免於交通、置物等麻煩。5月底正式營運，初期提供潛水體驗、HUKA潛水體驗、美人魚潛水體驗等行程，後續將陸續開辦各種潛水認證課程，及喜好冒險的潛客各種跳島潛水旅程。

澎湖國際潛水中心為推廣潛水休閒運動，現場提供購買潛水相關用品用具享免稅優惠，專業潛水用具動輒要上萬元，這對潛水愛好者來說絕對是一大福音。此外，對於興趣學習或體驗潛水活動的一般民眾，開幕期間到6月底，預約課程及付訂金，即享9折優惠。

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