永春高中英法實驗班成果發表 小高一大秀英語演話劇

2019-05-28 19:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市永春高中英法實驗班成立邁入第5年，今天下午在校內舉行成果發表會，一年級30餘名學生分組全程英文演出話劇，自行編排劇情、自製道具，逗趣的演出搭配豐富的肢體表現，讓台下家長觀看十分專注，也笑聲連連。

永春高中今天的成果發表會，學生展現團隊合作的精神，由學生周安琪、曹可郁、洪耘莆分別擔任召集人，帶領美編組的同學發揮巧思，設計邀請卡、海報、班級名牌，並將節目簡介及各組劇照集結成冊。

成果發表會的主持人是學生洪梓恩及黃晴，以流利的英、法文主持，攝影、場控、音控、器材等工作也由英法班同學擔綱，分工合作。

參與成果發表的學生陳佳妤，10歲前都在待在美國，英文能力十分優異，她說，擔心英文會退步，因此進入永春高中特地就讀英法專班，老師上課方式十分活潑，訓練她們能多思考。

台法混血兒的學生周安琪爽朗地說，她從小十分喜歡英文，爸爸是法國人，但沒有很積極教她法文，當時看到有英法實驗班很興奮就來報名，不僅可以學到喜歡的英文，還能練習法文。這次話劇演出跟同學一起討論，道具也都自己做，很有趣。

同樣參與成果發表學生曹可郁也回憶，這次話劇表演有個專業演員的外師指導她們，印象最深刻，老師說到表演時習慣看觀眾是大忌，在上課時有特別提到，這不是平常上課會學到的，覺得實驗班上課內容很豐富多元。

永春高中校長張云棻指出，英法實驗班緣起於2000年，校內有一名法國留學的教師，當時校長選定法文作為學生必修課程，是全國首間學生必修法文的學校，與法國展開交流，從此法文課成為永春特色，到2013年校內教師共識後決議成立英法實驗專班。

張云棻說，英法實驗班每年開設一班，十分受到學生家長的青睞，永春每年入學的學生有500多人，甄選就讀英法專班有200人報考，最後篩選30多人進入實驗專班，專班除了一般學科課程，還有額外6堂課調整為英文與法文的必修學分。

英法實驗班今年邁入第5年，張云棻說，許多家長都希望孩子能享受這樣的學習資源，因此明年將會轉型，不再以專班的形式，而是將資源分散到各班級，讓更多對英、法文有興趣孩子都能接觸到。

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