醫病》肝癌沒開刀 C肝肝硬化阿嬤腫瘤根除了

2019-05-28 20:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一位74歲的阿嬤有C肝病史、肝硬化，去年發現罹患肝癌第1期，肝腫瘤2.2公分，因為肝功能差加上年紀大不適合開刀，接受電燒合併栓塞治療，根除消除腫瘤，醫師指出該合併治療與手術切除腫瘤效果差不多，是不開刀的另一項選擇。

中山醫學大學附設醫院醫學影像部醫師陳智維指出，肝癌治療不開刀，接受電燒合併栓塞治療，先施打化療藥栓塞，可使肝腫瘤血液灌流減少和縮小腫瘤，再做電燒，可擴大電燒範圍，完整根除腫瘤。

而且電燒合併栓塞治療，比單一只做電燒，3年存活率可從80%提高到90%，治療範圍更大，以前為腫瘤3顆以下且小於3公分，現在5公分也可治療。

陳智維說，這名阿嬤7年前發現有C型肝炎，已經肝硬化了，定期治療和追蹤，在去年發現罹患肝癌，在右肝頂部有1顆2.2公里，上個月進行電燒合併栓塞治療，先在右肝動脈分支施打化療藥和栓塞藥，隔天以電針經皮穿刺電燒腫瘤，完整燒灼腫瘤，只留下疤痕組織。

陳智維表示，電燒合併栓塞治療有條件健保給付，但晚期肝癌、腫瘤轉移、腫瘤大於5公分，或癌細胞已侵犯血管則不適合。

陳智維表示，肝癌有多種治療方法可以選擇，包括手術切除、熱射頻燒灼術、酒精注射治療為根治性治療，動脈化療栓塞、局部放療、標靶藥物等是緩解性治療，可依患者身體狀況及腫瘤大小、位置、數目等條件綜合評估，決定合適的治療方式。

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