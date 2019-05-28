包租代管遭詐領補助 中市追回補助開罰

2019-05-28 16:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市社會住宅「包租代管」措施，傳出有代管業者偽造文書，詐領補助費。台中市政府今日表示，接獲檢舉後，派員稽查屬實，已撤銷並追回32萬6943元補助費用及罰金。市長盧秀燕也說，包租代管政策立意良好，但遭投機分子利用，要求都發局全力清查，並提醒業者切勿以身試法。

北屯區一棟3層樓的透天厝被隔成15間套房，房東交給不動產公司代管，年初有房客退租，房東查詢資料發現有2間空房沒人住卻有租約，並已向市府請領補助。

住宅處稽查後，撤銷業者違反契約規定的案件，並追回自簽約起全數已領的公證費用、相關執行費用與代收代付費用，並依契約規定，每件收1萬2000元罰金，合計32萬6943元。

面對媒體詢問此案，盧秀燕表示，中央到地方政府皆全力推動包租代管政策，市府媒合包租代管已達1000多件，這項政策立意良善，市府將全力清查申請案件；她強調，投機取巧可能觸法，偽造文書更是刑法罪，嚴正提醒業者切勿以身試法。

都發局長黃文彬指出，該案屬集中式住宅，部分空間涉及違章建築，代管業者有偽造文書、詐領補助金等不實申請狀況，將採司法途徑嚇阻不法業者，同時也將盡速補足人力，加強相關稽查作業。

住宅處長許由興也表示，包租代管案件審查均依中央規定辦理，確認業者所送書件及租約合乎規定，此案屬於特殊個案，由於已涉及刑法，正由司法機關調查偵辦中。

住宅處表示，未來將加強查核機制，增加每月派員至租賃地洽詢業者、房東，訪查租屋處現況，依照每月業者提報的新媒合案件加強抽查電訪。若查獲異常狀況及違失，除要求業者改進或依契約規定扣罰外，涉及司法案件將由政風單位主動移送檢調調查，絕不寬貸。

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