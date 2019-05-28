YouBike 2.0將啟動 議員憂過渡期問題多

2019-05-28 15:23

〔記者林家宇／台北報導〕台北市府與微笑單車公司3年新約今年啟動，北市府要求廠商於明年6月底前提出「Youbike 2.0」升級計畫。但有議員憂心，升級2.0的過渡期恐產生調配管理、系統相容等問題。交通局長陳學台強調，還再與廠商討論讓兩套系統相容，初估的轉換期為半年。

交通局今日於台北市議會交通委員會進行「YouBike 2.0」專案報告，未來將全面改為用太陽能發電運作的「輕樁」，設站不用再與台電配合，自由度大增。新車將加裝「車機」作為租借媒介，站數則會從目前的400站增至2000站，但車輛總數不會增加，維持1.3萬台上下。

北市議員郭昭巖表示，目前YouBike設站都得與台電配合，導致申請設站的地區苦等，雖說2.0設站空間不受限，但是否有一套標準？陳學台說，未來設站彈性大增，每個站位約架設5至10個車，還可以斜放，不會占用過多人行道，目標是150至300公尺就有一站，估有2000站，非常密集。

但議員戴錫欽認為，按照交通局說法，2.0計畫不會增加車輛，只會逐步汰換，若從400站擴增為2000站，勢必會衍生調度問題，無車可借或無站可還的情況會更平凡，調度人力也會增加，服務品質恐難維持。

陳學台回應，市府相當重視服務品質，妥善率皆要求90%以上，初步預估轉換期大概半年，會要求廠商設法讓兩套系統相容，未來的作法是先建設新站，達一定規模後再投新車。

議員憂心YouBike 2.0上路後，恐因管理、系統相容問題造成困擾。（資料照）

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