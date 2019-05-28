淡江大橋工程又中斷？疑發現二戰末期上下三層砲框舍古蹟

2019-05-28 14:32

〔記者周湘芸／新北報導〕淡江大橋主橋段歷經先前7次流標，今年3月動工，但近日卻有民眾於營建工程八里挖子尾發現具有歷史建築價值的砲框舍，目前已依文資法通報處理，並要求停工逕列暫定古蹟。對此，新北市政府文化局指出，今天下午已邀集公路總局和學者前往會勘，待勘查確認後將會送文處理；公路總局西部濱海公路北中區工程處則表示，若文化局確認後證實為歷史古蹟，將會依主管機關指示處理工程。

淡江大橋主橋段今年3月動工，預計2024年完工通車後，可省15公里、25分鐘車程。但近日臉書社團《台灣戰史》版主魏以恩卻指出，收到朋友轉發照片，在淡江大橋營建工程的八里挖子尾發現一座擁有75年歷史的砲框舍，同時也是台灣唯一擁有上下共3層的砲工事，沒想到詢問該處工頭卻因興建大橋「要進行挖掘拆除」。

《台灣戰史》表示，此砲框舍約建立於1944年，從日軍延續到戰後國軍的火砲陣地，是二戰末期全島防禦的重要環結，也是基隆要塞境域範圍戰術支點，罕見的水槽和廁所及地下空間的設計，代表此要點曾是要用來做為長期抗戰的用途。

《台灣戰史》指出，「隨著淡江大橋工程慢慢波及這座歷史遺跡，希望能停止並重新檢討，將這座歷史遺跡保護起來，城市的進步不是以犧牲歷史遺跡來達成的，能以雙贏的方式去和解。」

對此，文化局表示，今天下午將和公路總局、學者前往會勘，若確認為歷史古蹟將再研議後續工程處理。公路總局西濱北中區工程處則說，今天也將派員前往勘查，若文化局確認為歷史古蹟，將會依主管機關指示處理。

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