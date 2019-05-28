博愛自造教育及科技中心啟用 將科技及實作帶入課程

2019-05-28 13:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為因應自造教育及科技的工業4.0趨勢，新竹縣政府在博愛國中成立第二所自造教育及科技中心，今天啟用，期望提供一個分享技術、交流創意及夢想實現的平台，帶動國中小科技教育的課程發展，並將新興科技及動手實作的價值帶入課程，培育創意人才。

博愛自造教育及科技中心由縣長楊文科等人揭牌，現場展示板凳、免插電音樂盒、客製化memo夾、文青筆記本、禪繞畫蠟燭香氛燈、線控自走車、VR體驗、IOT應用等教學成果，與會來賓也親身體驗中國傳統的智力玩具-魯班鎖及杯墊製作課程。

楊文科表示，期許自造教育及科技中心，培養學生動手「做」、使「用」科技產品，以及設計與批判科技「想」的能力，孕育Maker及智慧生活。

教育處表示，該中心由教育部國民及學前教育署補助，配合縣府自籌款，總計500萬元，除為落實108新課綱課程的理念與目標，並負責規劃竹北、竹東、橫山、尖石地區國中小科技教育相關的課程，進行科技領域師資增能、課程研發以及科技教育的推廣，將自造教育的精神融入課程、帶入校園。

博愛國中校長朱紋秀表示，該中心將以設計自造、運算思維、電與控制、校園綠色能源及新興科技為五大發展主軸，盼望透過學生手做歷程，培養出創意思考力、行動力及科技素養，將這些能力運用於日常生活中，讓學生成為有自信、活出自我的人才。

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