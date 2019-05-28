彰濱出現世界奇景 工業局「只生不養」民氣炸

〔記者張聰秋／彰化報導〕「只生不養！」由經濟部工業局填海造陸的彰濱工業區伸港鄉海堤外沙灘地，5月來連下2週豪大雨，海堤外出現量多到會嚇死人的「海飄垃圾」，事發5天了仍然找不到地主處理，垃圾大舉攻陷沙灘地，釣客踩過、攀越過垃圾，蹲在垃圾堆裡釣魚，踩垃圾釣的畫面變成世界奇景，相當諷刺。
不少民眾說，一般海堤外大都是俗稱「肉粽角」的消坡塊，伸港海域卻比多了「海飄垃圾」淹沒消坡塊，垃圾怎麼來的、由誰清理，根本不是民眾應該要替地主、替土地管理單位傷神，也不是民眾要跟地主一起承擔壓力，民眾和漁民最關心、最迫切須要即時解決的問題，就是這些垃圾何時可以消失？環境何時能復原？
許多民眾指出，雖然「海飄垃圾」是出現在海堤之外陸地，但常理判斷，工業局當初填海造陸，沒有海堤內、外之別，哪有造陸後，工業局坐享地利之便、賣地之利後才「畫地自限」，聲稱海堤內才是工業局的土地，海堤外就不是，還能堂而皇之說非工業局的土地視而不見，不管「海飄垃圾」對民眾、漁民造成生活和工作方面的困擾？
更有民眾嘲諷「海飄垃圾」奇景，他們說，工業局用海堤內、外劃分管理權責，感覺就像父母生下孩子就遺棄幼嬰，「只生不養」相當差勁。
也有民眾指出，「家裡的垃圾要公家單位幫忙清，而不是地主及管理單位清，邏輯不是很奇怪嗎？」颱風天，自家屋子庭院飄進垃圾，屋主卻推說不是他們製造的垃圾，硬要清潔隊清除，道理未免太荒唐。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，伸港海域「海飄垃圾」存在已久，因海流的關係，潮汐漲退時，從大肚溪出海口流出上游飄來的樹枝和垃圾，就會飄來伸港一帶，退潮時垃圾卡在消坡塊日積月累堆積成群。
伸港鄉蚵寮村長薛壁鈴說，「海飄垃圾」的量實在多到讓人看了會暈倒，事情還是經由媒體報導相關單位才注意，可是都過了好幾天垃圾依然存在。
縣議員賴清美說，當務之急是先清除「海飄垃圾」，時間拖越久對海洋生態和環境污染加劇，釣客踩過垃圾山，蹲在垃圾堆裡釣魚，快成了「伸港特產」。
漁民求助彰化區漁會，漁會看不下去已請民間先幫忙清除局部範圍，先清理通往養蚵區的出入口，漁會並請環保局幫忙清運，清出樹枝與垃圾，送往溪州焚化爐焚化處理。
據了解，為了釐清「海飄垃圾」地處哪個管理單位，國有財產署、經濟部工業局彰濱工業區服務中心、中華工程公司、水利署第四河川局、彰化縣府農業處和環保局等相關單位昨天（27日）共同會勘，結果如民眾預期，沒有一個單位表明土地歸他們所有。
工業局堅持海堤外才是工業局土地，第四河川局也以法規上填海造陸非河川地排除是管理單位。
法界人士對此指出，一般來說，公共「無主」土地最後會納入國有財產署土地，國有財產署再委託開發或轄區單位代管。
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釣客踩過垃圾山蹲在垃圾堆裡釣魚，民眾嘲諷此景成世界奇景，「伸港獨有」！（記者張聰秋翻攝）
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伸港海域海飄垃圾堵住漁民出海作業的出入口。（記者張聰秋翻攝）
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彰化區漁會委由民間單位並請環保局幫忙先清除淹沒漁民出海口垃圾，讓漁民能夠出海採收蚵仔。（圖彰化縣政府提供）
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彰化縣環保局協助區漁會委託民間清除單位把漂流木、海飄垃圾運往溪流焚化爐清除。（圖彰化縣政府提供）