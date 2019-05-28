彰濱出現世界奇景 工業局「只生不養」民氣炸

2019-05-28 13:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕「只生不養！」由經濟部工業局填海造陸的彰濱工業區伸港鄉海堤外沙灘地，5月來連下2週豪大雨，海堤外出現量多到會嚇死人的「海飄垃圾」，事發5天了仍然找不到地主處理，垃圾大舉攻陷沙灘地，釣客踩過、攀越過垃圾，蹲在垃圾堆裡釣魚，踩垃圾釣的畫面變成世界奇景，相當諷刺。

不少民眾說，一般海堤外大都是俗稱「肉粽角」的消坡塊，伸港海域卻比多了「海飄垃圾」淹沒消坡塊，垃圾怎麼來的、由誰清理，根本不是民眾應該要替地主、替土地管理單位傷神，也不是民眾要跟地主一起承擔壓力，民眾和漁民最關心、最迫切須要即時解決的問題，就是這些垃圾何時可以消失？環境何時能復原？

許多民眾指出，雖然「海飄垃圾」是出現在海堤之外陸地，但常理判斷，工業局當初填海造陸，沒有海堤內、外之別，哪有造陸後，工業局坐享地利之便、賣地之利後才「畫地自限」，聲稱海堤內才是工業局的土地，海堤外就不是，還能堂而皇之說非工業局的土地視而不見，不管「海飄垃圾」對民眾、漁民造成生活和工作方面的困擾？

更有民眾嘲諷「海飄垃圾」奇景，他們說，工業局用海堤內、外劃分管理權責，感覺就像父母生下孩子就遺棄幼嬰，「只生不養」相當差勁。

也有民眾指出，「家裡的垃圾要公家單位幫忙清，而不是地主及管理單位清，邏輯不是很奇怪嗎？」颱風天，自家屋子庭院飄進垃圾，屋主卻推說不是他們製造的垃圾，硬要清潔隊清除，道理未免太荒唐。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，伸港海域「海飄垃圾」存在已久，因海流的關係，潮汐漲退時，從大肚溪出海口流出上游飄來的樹枝和垃圾，就會飄來伸港一帶，退潮時垃圾卡在消坡塊日積月累堆積成群。

伸港鄉蚵寮村長薛壁鈴說，「海飄垃圾」的量實在多到讓人看了會暈倒，事情還是經由媒體報導相關單位才注意，可是都過了好幾天垃圾依然存在。

縣議員賴清美說，當務之急是先清除「海飄垃圾」，時間拖越久對海洋生態和環境污染加劇，釣客踩過垃圾山，蹲在垃圾堆裡釣魚，快成了「伸港特產」。

漁民求助彰化區漁會，漁會看不下去已請民間先幫忙清除局部範圍，先清理通往養蚵區的出入口，漁會並請環保局幫忙清運，清出樹枝與垃圾，送往溪州焚化爐焚化處理。

據了解，為了釐清「海飄垃圾」地處哪個管理單位，國有財產署、經濟部工業局彰濱工業區服務中心、中華工程公司、水利署第四河川局、彰化縣府農業處和環保局等相關單位昨天（27日）共同會勘，結果如民眾預期，沒有一個單位表明土地歸他們所有。

工業局堅持海堤外才是工業局土地，第四河川局也以法規上填海造陸非河川地排除是管理單位。

法界人士對此指出，一般來說，公共「無主」土地最後會納入國有財產署土地，國有財產署再委託開發或轄區單位代管。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法