獨家》教育部擬放寬中國新住民國中小學歷認證程序

2019-05-28 09:37

〔記者林曉雲／台北報導〕因應12年國教新課綱今年8月上路，以及考量來自其他國家新住民的學歷採認已不須經由外館認證，教育部提出「大陸地區學歷採認辦法」第4條和第5條修正草案，擬放寬中國配偶及其子女的學歷採認流程，不需要有中國各地公證處的公證，也不需要有我國海基會驗證，就可以持中國的國中小學歷證明文件如畢業證書及切結書，向所在地的地方政府申請採認，適用對象是來自中國配偶35萬多人等。

教育部高教司司長朱俊彰受訪表示，行政院新住民事務協調會報在104年曾決議，政府擴大照顧新住民對簡化國中小學學歷採認流程的期待，除了中國以外的新住民及其子女，「就學」用途的國中小學歷採認，不須再經由外館認證，直接向地方政府申請採認即可，基於「衡平性」，教育部也比照放寬來自中國的新住民及其子女的國中小學歷採認。

現行法律規定，來自中國的新住民申請學歷採認，中等以下各級各類學校學歷，必須經中國公證處公證屬實的學歷證件及公證書影本，必要時另檢附歷年成績證明，該公證書再經我國海基會驗證。朱俊彰表示，新制擬改為國小及國中學歷申請採認時，應檢附畢業證書或肆業證書，必要時檢附歷年成績單，向所在地的地方政府申請採認即可。

朱俊彰說明，我國政府對新住民中小學的學歷認證採取雙軌制，原則上是信任為真實，但學校如有疑慮，也可由國教署委託之大學協助查察，一旦被查獲是假學歷，就取消入學資格，因國中小學是義務教育，放寬學歷採認有助於其銜接義務教育，也有助於銜接12年國教。

適用對象除了來自中國的新住民及其子女，在中國讀國中小學的我國國民、香港及澳門人士亦準用教育部這次簡化學歷採認程序。

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