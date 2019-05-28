1公尺高「夢蝶」麵包好驚人！萬能工商畢業展色香味俱全

2019-05-28 07:47

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣水上鄉萬能工商高三學生本週舉辦畢業成果展，展示學習成果，有餐飲科學生將家鄉的柿子、高山茶搭配做成柿子湯圓茶湯創意料理，也有學生製作取名為「夢蝶」的藝術麵包，高達1公尺，用麵包呈現的蝴蝶更是栩栩如生，頗為吸睛。

餐飲科學生黃如薏、李思瑩、陳怡箮、蘇聖皓製作的「夢蝶」，是以禪為主題，呈現四季景象，加上栩栩如生的蝴蝶，將麵包昇華為藝術品；學生林玨妤、蘇琳雅、詹茗媛，將番路鄉特產柿子熬煮成果醬作為內餡，研發出柿子湯圓，加上高山茶湯，設計「今夕何在—茶柿圓滿」料理，讓不少參觀者讚嘆學生創意。

學生鄭淙瀚國中就在餐廳打工，到高職後精進廚藝，和與中餐廚藝組同學們一同製作宴席料理，功力不輸職業級「總舖師」；西餐烹調組學生則用幾乎全素的食材，做成歐式餐點，保有美味，又健康養生，另外學生還有擺設、調飲、蔬果切雕等技術展現成果，參觀民眾都說「真是色香味俱全的畢業展！」

萬能工商實習組長潘文龍說，餐飲科學生在技術上經訓練後都有成果，今年學校將成立嘉義地區高職唯一的烘焙實務班，可讓學生專精於烘焙甜點製作技術，培養優秀人才。

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