桑田變滄海！ 屏不利耕地「迷你大鵬灣」地主陳情盼解套

2019-05-28 00:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林邊鄉有近500公頃的農地被農委會公告為「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施」（簡稱不利耕地得設綠能區）用地，其中田厝村有80公頃農地因地層下陷，致常年被水浸沒，雖然有光電廠商進駐整合，但近期卻受限僵化的農地管理法規而卡關，廠商及地主醞釀連署要公部門不要只給希望，更要設置這類不利耕地的管理規則配合綠能推動，不然政策、公告只是「喊假的」。

屏東不利耕地得設綠能區全在林邊鄉，田厝村富田段80公頃因地層下陷而「桑田變蒼海」，因道路不在，連養殖漁業都無法利用此地，經過多年的荒置，私人地卻在未徵收的情形下僅剩滯洪功能，而繼承至今，已有100多名地主共同持有，整個地區汪洋一片，被譏為「迷你大鵬灣」。

有地主指出，88風災後讓不堪水患的居民開始遠走他鄉，這筆「土地」荒置，大家本來早就失去希望，直到被農委會公告為不利耕地得設綠能區，這才再燃起地主的一絲希望，但政府既然要發展綠能理應要有相對應辦法，而不是用舊用的農地管理規則處處掣肘。

最早踏入這種棘手區域整合的楊姓業者表示，當初配合政府綠能政策而進入，但光是申請農地容許使用的程序就會因鑑界得填築土石料，但農業單位卻以僵固法令限制而卡關，「難道要潛水來鑑界？」，這根本是阻礙政策推動。

「不利耕地用健康農地的法規來管制？」楊姓業者質疑，此區長年以來積水不退，政府除未積極治水，願意來整合者也被重重限制卡關，將與地主發起陳情連署，要求政府除因地制宜設置不利耕地得設綠能區的管理辦法，更要抽排該區域積水並放寬因鑑界、便道、圍水作業的材料限制，還要恢復本區規劃道路供地主進出。

不過，環團FOODBANK屏東分部則認為，屏東沿海農地回填不明土石方的案件極多，都未曾解決，若是再放寬農地容許使用的材料等等，過程中如何把關？難保不會成為非法回填物經合法大舉入侵的管道？此舉無異掩耳盜鈴。

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