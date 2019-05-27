宜蘭南澳發生淺層地震 最大震度2級

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣南澳鄉在今天晚間10時06分許發生芮氏規模4.1的地震，震源深度約43.1公里，無災情傳出。
根據「中央氣象局」公布的觀測數據，今日晚間10時06分26秒，於宜蘭縣政府南偏西方29公里處發生芮氏規模4.1的地震，震央位於北緯24.49度，東經121.65度，震源深度約43.1公里，為淺層地震。
氣象局發布的地震報告顯示，本次地震各地最大震度：宜蘭縣南澳、花蓮縣西寶、新北市新店、台中市德基、新竹縣竹東及桃園市2級；宜蘭縣宜蘭市、南投縣合歡山及新北市1級。
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〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣南澳鄉在今天晚間10時06分許發生芮氏規模4.1的地震，震源深度約43.1公里，無災情傳出。
根據「中央氣象局」公布的觀測數據，今日晚間10時06分26秒，於宜蘭縣政府南偏西方29公里處發生芮氏規模4.1的地震，震央位於北緯24.49度，東經121.65度，震源深度約43.1公里，為淺層地震。
氣象局發布的地震報告顯示，本次地震各地最大震度：宜蘭縣南澳、花蓮縣西寶、新北市新店、台中市德基、新竹縣竹東及桃園市2級；宜蘭縣宜蘭市、南投縣合歡山及新北市1級。