台灣攝影師「夜間隧道」 奪莫斯科攝影獎第一名

2019-05-27 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕莫斯科國際攝影獎（MIFA，Moscow International Foto Awards）日前公布了今年度的得獎名單，其中，台灣攝影師楊宗翰以「夜間隧道」系列作品拿下了建築類第一名。

莫斯科國際攝影獎自2014年起舉辦，比賽共分為科學、人物、自然、藝術、建築等9個主題，另外總冠軍可以贏得3000美元（約新台幣9萬4000元）的獎金。

楊宗翰以「夜間隧道」系列作品，奪得建築類第一名。據楊宗翰的照片論述解釋，隧道是他小時候回家的必經之路，每次穿越隧道總感覺時間過得特別慢，在隧道裡的光影變化像是進入穿越時空的捷徑，對於隧道的印象與輪廓總是模糊不清，於是試著對夜晚的隧道進行紀錄捕捉。

楊宗翰的作品也將在俄羅斯首都莫斯科市中心進行實體攝影作品展覽。展覽日期為6月19日至23日，相較其他金牌、銀牌等得獎作品僅能在投影片輪播，楊宗翰此次也為台灣寫下創舉。

另外，今年總冠軍兼新聞編輯類第一名由丹麥攝影師Rasmus Flindt Pedersen系列作品「The Forgotten Country」贏下，作品紀錄了葉門內戰引起的人道危機。

據楊宗翰的照片論述解釋，隧道是他小時候回家的必經之路，每次穿越隧道總感覺時間過得特別慢。（圖取自莫斯科國際攝影獎官網）

今年總冠軍兼新聞編輯類第一名由丹麥攝影師Rasmus Flindt Pedersen拿下，其作品提醒了葉門內戰的人道危機。（圖取自莫斯科國際攝影獎官網）

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