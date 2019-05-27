醫病》7旬老翁突癲癇，原來是糖尿病高血糖作祟

2019-05-27 20:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中70歲廖姓老伯是糖尿病患者，因平時未按時服藥，日前突然出現左側肢體無力、手腳抽搐、意識改變，家人趕緊送急診，到院檢查後發現血糖高達692mg/dl，確診是高血糖誘發癲癇發作，經注射胰島素與藥物治療，終於讓血糖恢復穩定，醫師提醒糖尿病患者若未按時服藥造成血糖飆高，恐引發心血管疾病、神經病變等疾病，不可不慎。

長安醫院神經內科陳惠萱醫師今天表示，這名患者到院時告知左側肢體無力，很像是中風的症狀，一度懷疑是腦部血管阻塞，造成血流量降低，檢查後發現並無明顯阻塞，因患者有糖尿病的病史，抽血檢查後才發現血糖飆高到692mg/dl，確診為高血糖併發癲癇。

陳惠萱表示，因患者糖尿病控制不佳，最近又沒有按時服藥引發急性高血糖，才會造成腦細胞不正常放電而誘發癲癇，經注射胰島素和降血糖及癲癇藥物治療，血糖值獲得控制後癲癇消失，肢體和意識也恢復正常。

陳惠萱指出，糖尿病患者若血糖控制不佳，會引發視網膜病變、腎臟病變、心血管疾病等併發症，出現大、小血管的病變和阻塞，增加中風機率；在神經系統方面，則可能誘發癲癇，造成意識改變及手腳抽搐，甚至引起手腳像跳舞一樣不自主運動的「單側舞蹈症」，或者引起自主神經系統病變，造成病人血壓不穩、頭暈、便祕、消化功能異常等症狀。

陳惠萱提醒糖尿病患者，若血糖控制不佳，初期不會有明顯症狀，一旦出現中風、心肌梗塞、腎臟或視網膜病變等併發症時，病況都已經變嚴重，因此一定要配合醫囑按時服藥，平時飲食也要注意，避免食用精緻澱粉、高糖食物、較甜水果，並配合規律運動及生活作息，也可以加入醫院「糖尿病共同照護網」，接受每3個月定期抽血檢查及追蹤，才能隨時掌握血糖變化，及時和醫師討論調整用藥。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法