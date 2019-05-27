獨家》逾18億小黃補助定案 6/3起車齡逾12年優先汰換

2019-05-27 19:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕計程車汰舊換新補助已定案！交通部表示，今年預計補助5000輛，6月3日起受理申請，第一階段受理車齡逾12年車輛，汰換成燃油車補助15萬元、油電混合車25萬、電動車35萬；補助採兩階段撥付補助款，購車後可申請70%，6個月內無道路交通違規記點、乘客申訴確定等情形，並通過教育訓練後，可申請第二階段的30%補助款。

計程車被列為準大眾運輸，提供民眾交通中最後一里路的運輸服務，但計程車平均車齡達7.5年，且有1萬7570輛計程車的車齡逾12年、逾20年車輛還有1927輛、逾25年也有237輛，不少乘客皆反映計程車車況老舊、品質有待提升。對此，總統蔡英文於今年2月邀計程車代表茶敘後，指示行政部門透過補助計程車汰舊換新、加強輔導多元化計程車、推動小黃公車計畫，解決業者經營問題及提升競爭力。

補助汰舊換新方案已定案，今年預計補助5000輛計程車汰舊換新、109年4000輛、110年3000輛，若全部汰換成燃油車，3年將花費18億元，全換成電動車則將花費42億元。交通部表示，申請數量超過名額時，補助順位依車齡排序，優先汰換車齡較高者，並以個人計程車、合作社計程車及自備車輛參與經營者（靠行）計程車優先。目前規劃從6月3日開始受理申請，有意申請補助汰換車輛的車主，六都車輛可前往市政府交通局（或公運處）申請，非六都要到監理所站申請。

另外，為透過補助輔導來提升計程車的品質，補助金額採兩階段撥付補助款：購車後可申請70%，6個月內無道路交通違規記點、吊扣、吊銷或註銷駕照或車輛牌照、乘客申訴確定等情形，並通過教育訓練者，可申請第二階段30%補助款。

交通部表示，相關補助經費將先由公路總局「公路公共運輸多員推升計畫」今年度尚可分配的3億元支應，不足時將向行政院申請第二預備金支應。

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