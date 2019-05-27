台灣比中國好這麼多！ 他貼2圖說明「數據才是真的」

2019-05-27 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」近日發表一篇報告顯示，在中產階級佔人口比例的統計圖表中，台灣是亞洲表現最好的國家，醫師蔡依橙今（27）日在臉書分享該圖表，並附上中國學者所做的人均GDP圖表，強調「數據才是真的」。

經常發表時事評論的蔡依橙今日在臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」分享的2張圖表引發網友討論，他貼出一名網友與他的對話，對方說「看到這個圖表，哭出來。之前曾經被中國人嗆，但卻拿不出證據給他們看台灣到底比他們好多少，心情難過了很久QQ」。

他建議對方存下圖表，設為手機桌面提醒自己，「講話嗆、講話兇，都只是別人自卑後的自大表現。數據才是真的。」

根據蔡依橙粉專稍早的發文，CSIS這份報告是為分析中國的中產階級表現，並以互動式統計圖表呈現多國中產階級現況的比較。

蔡依橙指出，圖表顯示，台灣是亞洲表現最好的國家，沒有極貧、低收入者也相當少，社會幾乎都由中產與富裕階層組成，台灣「均富」的表現「甚至超過日本、南韓、以色列，更別說中國了」。

蔡依橙同時也在粉專分享了中國學者所做的中國沿海地區人均GDP圖表，分析對象包括中國所謂的「中國台灣省」。圖表以綠色代表貧窮、黃色普通、紫紅色為富裕，紫紅色的台灣與黃綠色佔多數的中國沿海地區，形成強烈對比。

蔡依橙說，「建議存圖，轉傳給曾經對你說過，『中國很富裕先進、台灣應該跟中國統一』的朋友長輩，協助他們認識真相」。

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