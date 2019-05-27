台南關廟美味的綠竹筍產量回穩 主要是靠...

2019-05-27 12:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕綠竹筍是台南關廟知名的地方三寶之一，原本暖冬、乾旱，採收延遲3週以上，5月份起因梅雨鋒面陸續報到，產量回穩，價格也比去年同期好，區農會啟動運銷作業，搶攻國內市場。

關廟果菜生產合作社也展開收購，今天的到貨量已突破8000台斤，除了國內重要的批發通路之外，也成功進軍全聯超市。

合作社主席郭忠表示，一般端午節前後，是綠竹筍盛產期，本月起的連續降雨，揮別了年初以來的乾旱，無法人工灌溉的園地，也因天降甘霖的滋潤，收成逐漸趨於正常。

關廟綠竹筍以鮮嫩知名，深受消費者歡迎，連日來，頂級的綠竹筍，產地價格每台斤一度直逼60塊錢，幾乎是比去年同期的1.5倍，市場行情看俏。

關廟區長王素珠與龍崎區長蕭琇華都指出，配合採收情況，已接連舉辦了2場台南鳳梨好筍季產業文化活動，熱鬧推廣、行銷地方特色， 對農民有更實質的幫助。

展開收購的關廟區農會，單日到貨量也有2.4公噸，分級、預冷、切頭後，配送北部果菜市場拍賣，有的則入廠加工，進行真空包裝的作業。

推廣部主任黃國斌指出，關廟綠竹筍栽種面積逾400公頃，由於開始盛產，因此以比產地價更好的行情來收購，協助農民運銷，有的則轉加工，避免市場爆量，穩定供需。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法