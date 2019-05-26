衛武營管風琴超滿意 卡麥隆問「明年可以再來嗎？」

2019-05-26 23:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今加場管風琴巨星卡麥隆．卡本特音樂會，令觀眾聽得如癡如醉，卡麥隆對亞洲最大管風琴非常滿意，更驚訝衛武營5月24日只花20分鐘找出斷裂彈簧，讓他能重返舞台炫技，更讚嘆南部觀眾國際級觀賞水準，離去前主動提出「明年可以再來嗎?」，南部觀眾明年有機會再欣賞他的演出。

衛武營5月24日由管風琴巨星卡麥隆．卡本特帶來音樂會，管風琴32呎低音管突栓塞彈簧斷裂，造成演出中斷20分鐘，衛武營迅速排除後恢復正常，觀眾欣賞精湛演出，捨不得離去，不斷高喊安可，卡麥隆演奏3首安可曲，觀眾以掌聲肯定演出成功，他今重返衛武營加場演出，令觀眾聽得如癡如醉，一連演出5首安可曲。

由於各界關心管風琴現況，衛武營今於音樂會結束後，舉辦近距離解密管風琴，由藝術總監簡文彬與台南神學院副教授劉信宏親自說明，衛武營管風琴造價1.2億元，由德國百年歷史管風琴大廠承製，有127個音栓及9085支音管，是亞洲最大。

劉信宏表示，衛武營管風琴好又耐用，因當天演奏速度很快，剛好達到臨界點，才會造成彈簧斷裂，與音樂家使用習慣沒有關係，尤其能從巨大管風琴中，迅速找出斷裂彈簧，強調這是很好的教育，搞不好會吸引國外團隊來觀摩。

劉信宏表示，國外演出時管風琴出狀況，需要花非常長時間進行檢修，常因此就取消當天表演，卡麥隆很驚訝衛武營應變快速，能在短時間找出問題解決，讓他能快速重返舞台，感到非常驚豔，超乎他的期待。

劉信宏說，尤其當天現場觀眾無人離開，靜候衛武營維修管風琴，展現國際級觀賞水準，讓卡麥隆非常開心且印象深刻，不但加碼演出多支安可曲，甚至主動提出「明年可以再來嗎？」，衛武營表達非常歡迎。

總監簡文彬表示，管風琴體積龐大、結構複雜，且需要細緻照護，每年花費20萬元維護，這次小插曲像是演奏小提琴時，琴絃突然斷了，這是無法預測、也是音樂表演中一種「正常中的意外」。

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