業餘？是「夜餘」！手沖咖啡香飄進中央商場

2019-05-26 22:05

［記者洪美秀／新竹報導］過去是新竹市百貨商場聚集地的中央商場，因大型百貨公司林立而沒落，一群在地的新竹人最近發起中央商場復興運動，除號召手作、無毒、烘焙業者開辦長桌市集，更有年輕人進駐中央商場，調製手沖咖啡，讓市場充滿濃濃咖啡香，吸引喜愛咖啡者聞香而來，更感動年輕人參與商場復興運動的熱情。

今年29歲的葉宗諭、余成浩，因喜歡烘焙咖啡豆及手沖咖啡結成好友，過去兩人常半夜在家烘豆，從「業餘」的烘豆工作室開啟與咖啡的情緣，加上兩人一姓葉、一姓余，又是半夜烘豆，便將所烘製的咖啡豆取名為「夜餘製豆」。

葉宗諭說，因與中央商場形象商圈自治會會長呂正祥是親友，兩人今年初進駐歷史悠久、有古早味的中央商場賣起咖啡豆，並調製手沖咖啡，讓商場充滿咖啡香氣，吸引喜愛咖啡者聞香進中央商場。

「中央商場的人氣回來了。」葉宗諭說，不少人來喝咖啡時，發現這座濃濃古早味的百貨商場竟有如此多好物，加上週末假日商場舉辦的市集，透過手作達人、烘焙糕餅業者的產品促銷，讓原本沉寂多年的商場熱鬧起來，過去人聲鼎沸的商場重現，更因有他們這些年輕人進駐，讓中央商場人氣回溫。

以咖啡豆貼製成世界地圖，葉宗諭和余成浩說，「夜餘製豆」的咖啡香已飄進中央商場，還有其他好物也紛紛進駐，邀請市民來中央商場一探究竟，發現驚喜。

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