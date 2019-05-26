業餘？是「夜餘」！手沖咖啡香飄進中央商場
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兩個喜愛咖啡的年輕人葉宗諭（左）和余成浩（右）今年初進駐有悠久歷史及古早味的新竹市中央商場烘豆及調製手沖咖啡，也讓原沒落的中央商場飄進咖啡香，也讓人氣回流。（記者洪美秀攝）

兩個喜愛咖啡的年輕人葉宗諭（左）和余成浩（右）今年初進駐有悠久歷史及古早味的新竹市中央商場烘豆及調製手沖咖啡，也讓原沒落的中央商場飄進咖啡香，也讓人氣回流。（記者洪美秀攝）

2019-05-26 22:05

［記者洪美秀／新竹報導］過去是新竹市百貨商場聚集地的中央商場，因大型百貨公司林立而沒落，一群在地的新竹人最近發起中央商場復興運動，除號召手作、無毒、烘焙業者開辦長桌市集，更有年輕人進駐中央商場，調製手沖咖啡，讓市場充滿濃濃咖啡香，吸引喜愛咖啡者聞香而來，更感動年輕人參與商場復興運動的熱情。

今年29歲的葉宗諭、余成浩，因喜歡烘焙咖啡豆及手沖咖啡結成好友，過去兩人常半夜在家烘豆，從「業餘」的烘豆工作室開啟與咖啡的情緣，加上兩人一姓葉、一姓余，又是半夜烘豆，便將所烘製的咖啡豆取名為「夜餘製豆」。

葉宗諭說，因與中央商場形象商圈自治會會長呂正祥是親友，兩人今年初進駐歷史悠久、有古早味的中央商場賣起咖啡豆，並調製手沖咖啡，讓商場充滿咖啡香氣，吸引喜愛咖啡者聞香進中央商場。

「中央商場的人氣回來了。」葉宗諭說，不少人來喝咖啡時，發現這座濃濃古早味的百貨商場竟有如此多好物，加上週末假日商場舉辦的市集，透過手作達人、烘焙糕餅業者的產品促銷，讓原本沉寂多年的商場熱鬧起來，過去人聲鼎沸的商場重現，更因有他們這些年輕人進駐，讓中央商場人氣回溫。

以咖啡豆貼製成世界地圖，葉宗諭和余成浩說，「夜餘製豆」的咖啡香已飄進中央商場，還有其他好物也紛紛進駐，邀請市民來中央商場一探究竟，發現驚喜。

  • 新竹市中央商場內的「夜餘製豆」因是兩個年輕人進駐烘豆及手沖咖啡，讓中央商場飄來陣陣咖啡香。（記者洪美秀攝）

    新竹市中央商場內的「夜餘製豆」因是兩個年輕人進駐烘豆及手沖咖啡，讓中央商場飄來陣陣咖啡香。（記者洪美秀攝）

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