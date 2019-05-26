明台高中70週年 「林獻堂博物館」揭牌

2019-05-26 18:18

〔記者陳建志／台中報導〕有「台灣第一公民」美譽的林獻堂，在70年前創立明台高中前身的萊園高中，今天歡度70週年校慶，校方耗時兩年籌設的「林獻堂博物館」，今天也舉行揭牌儀式，裡面展出林獻堂的日記、手稿等200多件文物，這是全台第2座，也是台中第1座的私立博物館，包括前總統馬英九、立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕等人都到場揭牌，稱讚走訪這座博物館就像閱讀台灣200年來的近代史。

林獻堂1949年在今霧峰中正路和四德路口設立萊園高中，接著1976年遷校至現在校址，並在2001年正式改名為明台高中，今天歡度70週年校慶，現場安排明台戰鼓舞龍隊、大會舞、管樂隊等精彩表演，還有啦啦隊、大隊接力決賽，吸引眾多校友和地方人士到場欣賞慶賀。

今天在校園內，佔地250坪的「林獻堂博物館」也舉行隆重的揭牌儀式，包括前總統馬英九、立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕、吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民、明台高中董事長林芳媖、副董事長林承峯等人都參與揭牌儀式，並欣賞館內文物。

林芳媖表示，自己收藏上萬件林獻堂與霧峰林家的相關文物，目前館內約展出250多件，包括林獻堂日記、手稿等文物，未來將會定期換展，強調這座博物館設備完全比照國家級博物館，是博物館法施行後，台中市第一家向市府文化局申請設立的私立博物館，參觀裡面的文物，就如同再次認識台灣近代200年來的歷史，希望未來開放後，能讓更多年輕一代、海外人士人了解台灣歷史。

立法院長蘇嘉全致詞時表示，這座博物館展示從清朝、日治到國民政府抵台，約200多年來的手稿、藝術品和古物，對於林芳媖董事長能保留這麼多文物，並成立博物館表示敬佩，並說林獻堂1956年仙逝時，自己當好是當年出生，強調人的生命有限，但藉由這些文物，可讓未來世世代代的人，了解林獻堂所走過的歷程。

前總統馬英九則說，霧峰林家是台灣5大家族中最重視教育文化的家族，林獻堂擔任延平高中董事，並創辦明台高中前身的萊園高中，畢生奉獻教育文化，稱讚明台高中很早就開始重視技職教育，每年都有不少學生獲得金手獎，並說自己已造訪明台高中4、5次，對於2008年寫下的「三代民族英雄」、「百年臺灣世家」書法作品，能懸掛在博物館的入口感到驚喜。

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