國寶精品將南下故宮南院 同款彩碗拍賣價1個超過9.5億元！

2019-05-26 15:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮國寶將南下展出！故宮南院將於6月29日舉辦「泥土的座標—院藏陶瓷展」，故宮典藏的10多件國寶汝窯將到南院展出，另外還有「磁胎洋彩青地金花魚遊春水瓶」、「琺瑯彩瓷粉紅地開光四季花卉碗」等精品展件；據瞭解，和粉紅地開光四季花卉碗同款的彩碗，去年在香港蘇富比拍賣中成交價超過2.38億港元（約台幣9.5億元），而宋代汝窯近年來在拍賣市場一只成交價也突破台幣10億元，都讓人注目的焦點。

鴻海董事長郭台銘今天到嘉義縣造勢，提及位於嘉義縣的故宮南院時，批評故宮南院蚊子養很大，政府未好好利用；故宮副院長黃永泰說，南院經過3年多經營，植栽、景觀已與開館時有很大差異，樹木長高，加上綠美化，是民眾參觀國寶、休憩旅遊的好場所。

黃永泰說，故宮為南院投入不少心血，以策展來說，6月6日與日本神戶市立博物館舉辦「神戶市立博物館精品展」，展出書畫、浮世繪版畫、工藝器物等逾180件絶妙精品，而故宮典藏的官窯瓷器收藏更將南下展出，包含多件汝窯等，請民眾拭目以待。

黃永泰也說，5月18日南院舉辦「音樂星空馬拉松」比賽，有3000多人參賽，明年目標是5000人；故宮推動讓學生們到南院參觀，續推百萬學子遊故宮計畫，將免費提供至少500接駁車、專人導覽及文化體驗課程；去年9月到11月在至美橋及博物館建築上進行的光雕秀，民眾反映熱烈，今年也將續辦，讓更多人來親近南院，瞭解博物館之美。

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