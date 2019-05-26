「全國最強」圖書館出新招 首創「借書得來速」服務

2019-05-26 12:31

［記者鄭名翔／苗栗報導］借書也能「得來速」！被封為「全國最強圖書館」的苗栗縣三灣鄉立圖書館為方便新手父母、準備開始親子共讀的家長們，特請專業幼教老師依年齡0至6歲分門別類安排10種「套餐」叢書，讓讀者為孩子挑選合適讀物不用傷腦筋，此外，館方還推出預約取書免下車的「得來速」服務，讓帶著小朋友的爸媽們直呼好貼心！

三灣鄉立圖書館雖位處人口不到7000人的小鄉，但閱讀風氣鼎盛，年均每人借閱冊書逾15本冠居全國，更是台北的三倍之多，儘管地處偏僻、交通不便，但憑藉館方的用心經營、定期活動，成為苗栗傲人亮點。

由於學齡前童書種類繁多，許多家長到圖書館為孩子選擇適齡又能引發興趣的書籍常大傷腦筋，館方觀察到此現象，特與專業幼教老師黃瑋伶依年齡精心挑選A至J十類叢書，套餐分為0至2歲、2至4歲、3至6歲，包含圖像認知書、英文繪本、立體書、親子教養書，及原不開放外借的可愛布書、桌遊等。

而為了體貼家長帶著幼童找書多有不便，三灣圖書館也首創「借書得來速」服務，讀者可以電話預約，到館前免下車，館員就會熱心將書籃送至車內，昨日活動正式起跑，立即獲得家長們廣大好評，大讚館方服務超貼心。

館長謝淑貞表示，透過館方主動挑選分類，讓家長及孩童們走進圖書館可立即找到合適的書籍，館方也設計多元套餐書籃，讓親子們除了閱讀也可增加更多互動時間，目前館內設有10個書籃，未來若受好評可望向三灣鄉公所爭取持續增加，此外，借完3個書籃可再贈送限量彩繪精美手記，歡迎家長們多加利用。

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