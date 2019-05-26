20多年來首獲經費 竹市朝山國小要有風雨操場了

2019-05-26 12:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山區再傳教育設施好消息！位在香山濕地附近的朝山國小過去師生每逢下雨天就無法上體育課，市府教育處表示，已向教育部爭取770萬元經費，除會翻新已20多年未改善的舊操場，更將升級設置風雨操場，預計年底完工後，師生不用再擔心下雨天，一樣能盡情運動打球，且會開放與海山里、朝山里居民共享，成為學子和社區居民揮汗運動的新設施。

教育處表示，朝山國小緊臨西濱快速公路，是竹市離海最近的學校，過去因補助經費不足，學校除一般教室校舍，缺乏禮堂及學生活動中心，因此只要下雨天，教室中廊地板就會積水濕滑，戶外球場的地面更常積水，學生遇雨就無法進行體育課程，學校辦理畢業典禮，還要借校外場地，相當不便。

教育處表示，市府今年向中央爭取經費，已爭取到青草湖、水源及竹蓮國小等三校興建活動中心經費，如今再獲教育部體育署核定770萬元經費，要蓋建朝山國小的風雨球場，目前已在規畫設計，預計9月動工，年底完工。未來完成後，學生下雨天也可以打球了。

朝山國小校長李麗娥說，朝山遷校以來已20多年沒有大規模的運動設施，且常受氣候影響體育課的進行，也壓縮學童運動空間，如今傳來將興建風雨操場的好消習，真的很振奮人心，師生都開心且期待。未來風雨球場會興建在現有的籃球場上，鄰近教學大樓，將更方便師生就近使用。

教育處表示，窮不能窮教育，市府除投入閱讀運動，更重視學生的運動養成，這4年多來，市府已投入1.35億元改善23所學校、29項操場與球場整建工程，更優先改善資源匱乏的偏遠學校，投入超過6000萬元經費，改善香山地區九所學校的體育設施，相信未來朝山國小風雨場館完工後，也會是朝山里及海山里居民運動的好所在。

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