軟式輸尿管鏡雷射碎石手術 腎結石患者免開刀

2019-05-26 11:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名林先生因兩側腎臟結石，造成腰腹部持續抽痛長達數年，傳統體外震波碎石治療仍無法將結石清除乾淨，數月前又因心肌梗塞做了心臟繞道手術後，腹部與背部的疼痛感更加劇烈，還會噁心嘔吐，痛苦難耐；最後，醫師施以軟式輸尿管鏡雷射碎石手術，才終於治癒他的痼疾。

新竹縣東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥表示，據統計，2017 年因尿石症（腎結石、輸尿管結石、膀胱結石和尿道結石）而至急診就醫的病患約有9萬0523 人，其中男性高達7成。除了男性的尿路比女性複雜以及前列腺會伴隨衰老而肥大外，另一個原因是近年來氣候暖化和喝水量不夠等因素，造成結石發生率有逐年上升趨勢。

同時，夏天為結石好發的季節，天氣熱、出汗多，身體容易缺水導致尿液濃度變高，病人容易因為結石造成輸尿管阻塞，腎發炎疼痛到急診就醫。腎結石的疼痛是從完全沒有感覺，到痛得喪失行為能力。當結石阻塞在腎臟與輸尿管結合處，或是卡在輸尿管，引發內臟神經刺激泌尿道肌肉痙攣，腰腹部會無預警地出現劇烈絞痛，有時會輻射到生殖器和大腿，痛到坐立難安。

黃賢祥指出，2016 年美國泌尿科醫學會治療指引，已將軟式輸尿管鏡腎臟內碎石手術列為接近腎臟的上端的輸尿管結石；或是小於兩公分的腎臟結石治療首選。新科技的軟式輸尿管鏡腎臟內雷射碎石手術最大特色為高的彎曲角度軟禁前端可以上下左右彎曲，就有高達270 度的轉彎角度，因此可靈活深入彎曲狹窄的區域，達到精準治療效果，並且可以同一時間處理輸尿管及腎臟結石。

黃賢祥表示，軟式輸尿管內視鏡腎臟內雷射碎石手術，不僅石頭清除率很高，不會對腎臟有損傷，多發的結石或者很硬的結石都可以將它粉末化或夾出體外，術後恢復快速也不怎麼疼痛，隔天就能回家。一般腎臟或輸尿管結石常會有結石病史及檢查呈現血尿，也常伴隨著腰痛，建議結石病患平常應該多喝水，定期到泌尿科門診追蹤，才是避免結石復發最好的辦法。

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