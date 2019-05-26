高醫大拆除3棟舊學生宿舍仍缺500床 計畫租旅館當宿舍

2019-05-26 09:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學預定年底拆除3棟舊宿舍，重建一棟新宿舍，期間短少512床，因學校周邊沒有整棟大樓出租為替代宿舍，委請仲介在近5公里外的捷運站附近找到一間商旅，但部分學生擔心距離學校太遠，上課趕不上，校方表示，日前發問卷調查，由學生做最後決定

有高醫大學生在社群網站Dcard貼出「某旅館作為高醫學生宿舍之意願調查 」，希望聽聽意見。有人留言：「住那麼遠我哪會來上課 」、「這樣老師點名怎麼來得及趕去啊」、也有人說「距離的問題，不知道能不能用交通車解決？」、「真的太遠了，原本想換房子但看來最近會搶很兇」。

高醫大有5棟學生宿舍，共有1600床，計畫年底拆除3棟30、40年舊宿舍，興建1000床的新宿舍，施工期3年半，期間短少512床，目前已暫承租後後驛旁一棟歇業旅館為替代宿舍，預定可供110床。

高醫大總務長黃耀斌說，除校外後驛大樓外，學校周邊目前沒有整棟可出租大樓，校方委由仲介在捷運站沿線找替代宿舍，在中央公園站附近找到適合的商旅，該飯店距離學校約4.7公里，搭捷運經3站可到後驛站，走路10分鐘可到校。

高醫大主任秘書戴嘉言表示，學校要求旅館的住宿費用要與學校宿舍價格一樣，不增加學生負擔；另希望讓學生搭乘大眾交通工具，盡量避免騎乘機車，所以挑選的旅館以捷運站周邊為主。

校方表示，該旅館未來住宿費約為每人、每學期1萬5000元上下，若確定整棟為學生宿舍，不會有外人進出，學校評估後會設置書桌、衣櫃，公共區域會派人打掃，房間內請同學自理。

黃耀斌強調，學校挑選替代宿舍，最後仍須透過問卷方式讓學生決定，有意願學生6月7日上午9點前完成登記，若登記滿100人，再與旅館協商承租事宜，目前已有76人登記。

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