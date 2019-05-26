愛情威力大！「鐵齒」台灣女最後仍嫁中國男

2019-05-26 00:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕另類兩岸和解！台灣女孩王前瀅原本「鐵齒」不嫁中國男，肖男也以為台灣人會抵制中國人，沒想到台灣人很熱情，女孩溫柔又好相處，2人昨參加集團結婚，決定攜手共度一生；至於兩岸未來發展，2人認為可以和平共處，問題早晚會解決。

高市集團結婚25日登場，由市長韓國瑜擔任主婚人，今年因報名人數增加，破例開放100對新人參加，其中外縣市新人高達17對，均同步創下新高，韓國瑜致詞一度脫口說，在場許多新娘帶球嫁，時代真的不一樣了，引起現場一陣大笑。

今年30歲的王前瀅，5年前獨自到日本大阪打工留學，擔任日本免稅店的主管，中國人肖男當時則是日本旅行社社長，在日本生活20多年，2人在同一個地區居住4年，但2人卻從未相遇。

直到去年春節前夕，王前瀅偶然遇見留學時期打工店的老闆娘，老闆娘邀她一起聚餐，她就在那場飯局，認識了肖男的母親，當時並未有太多交流。

事後老闆娘跟王前瀅說，肖母特別喜歡她，想介紹兒子與她認識，2人也當交朋友的心態去赴約，但因年紀相差11歲，且當時2人都對彼此國家印象不好，單純抱持著交朋友的想法。

不過王前瀅總是覺得對方面熟，聊天後才發現肖男是從事旅遊業，而她在免稅店工作，對方曾帶團到過店裡，2人也有過一面之緣，更發現彼此的生活圈，都是在同一區。

有趣的是，2人當時都心中默默暗許絕對不會和對方國家的人交往，沒想到做人果然不能「鐵齒」，到最後才發現2人是最適合彼此的另一半，今決定攜手共度一生。

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