防中港澳挖人才 專家籲鬆綁高教體系

2019-05-25 20:36

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣高中畢業生出國人數逐年攀升，面臨中港澳及東亞南等知名大學大舉來台招生，將台灣人才不斷地往外拉，對於台灣高教體系如何調整體質並留住人才，前建中校長陳偉泓今天建議台灣的大學開放自主單招，而不要聯合招生，可先選擇一部分單招做起，並讓大學自由決定學費而不要限制學費的上限。

陳偉泓目前在越南協助經營一間學校，他舉越南為例，年平均所得比台灣還低的越南，私校一學期學費台幣10萬元者不在少數，為何台灣要限制大學學費？

不過，前教育部長吳思華說，不是大學不願意調漲學費，而是社會沒共識。他認為大學並非義務教育，應有很多彈性空間，至於大學的招生模式是否改變，也牽涉到社會共識。

長風基金會、燃點公民平台今天舉辦「新時代政府─高教鬆綁」論壇，邀請赴港求學的鄧宜欣、Tutor ABC創辦人楊正大、陳偉泓與吳思華，從不同角度展開對話，探討台灣高教未來的可能性，這項論壇由長風基金會董事長江宜樺主持。

江宜樺說，近年台灣的年輕學子出外讀書已蔚為風氣，即使還未思考透徹仍傾向出走，江宜樺認為這不僅增加了年輕人的負擔與風險，同時也反映出台灣高教是否面臨亟須突破的困境。

修習台大會計系以及香港城市大學會計系雙學位的鄧宜欣認為，香港多為英文授課，學期較短，她提及為什麼想去香港唸書，一開始是想了解國外與自己同年齡的學生都在想什麼，所以，進台大之後就把握了雙聯學制的機會，體驗台灣與國外教育環境的差異。她建議，台灣的大學減少必選修數，多開一些接軌業界的課程，讓想了解的同學有更多選擇。

楊正大強調，教育界最缺的就是孩子的寶貴時間以及老師才華的優化發揮，若想要提升教育品質，就應該有所為、有所不為，透過共享經濟的概念與互聯網AI的技術突破，讓識別學生潛能規模化因材施教成為可能，真正的教育公平，在於找到合適的老師與教法闡揚學生的潛能。

陳偉泓則說，開放與多元是很重要的，他因此提出3個問題：大學學費可否鬆綁？英文課程能否更完整？大學可以決定要單獨招生嗎？

論壇討論主軸聚焦在學費自由化以及突破既有教育的想像，吳思華與陳偉泓從不同的立場剖析當前的社會共識與技術性困難，但也都認為唯有持續打破民眾對既有大學文憑的想像，才能促使大學教育品質的提升，同時讓所有學子有更多教育途徑的選擇。

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