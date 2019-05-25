入厝囉！大里光正段社會住宅 住戶歡喜入住

2019-05-25 20:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第2座社會住宅大里光正段社會住宅完工，今天傍晚舉辦入住典禮，整區共196戶全部額滿，目前已入住90戶，市長盧秀燕到場向住戶道賀，她說會按部就班完成5000戶社會住宅的興建。

大里光正社宅鄰近大里及仁化工業區、朝陽及修平科技大學，105年8月動工，107年10月完工，共196戶，今年3月抽籤，4月底安排抽籤戶看屋選屋，5月初起分批簽約、點交入住，今天則有90戶入住。

大里光正段社會住宅開放196戶供承租，其中，一房型118戶、二房型68戶、三房型10戶，每戶配備冷氣、廚具設備、衛浴設備、床箱、衣櫃、窗簾等傢俱家電。

在196戶住宅單元中，有5戶為社區服務、共享空間運管、社區總體營造等計畫所評選出的計畫回饋戶。

第一次入住的民眾租期3年，可再延3年，若中途不租，就由後補民眾遞補，而租金第一年為市價打5折，第二年6折，第三年7折，弱勢戶可以再便宜一點。

社宅1樓空間規劃有「健康關懷服務站」及「共好商店」服務，其中，中山醫學大學附設醫院團隊負責維運社宅關懷服務站，而中山醫大以其醫學中心為後盾，駐地為社區及周邊鄰里提供基礎照護、健康衛教及初級預防等服務，並作為巷弄長照站基地，使社會住宅有別於一般民間大樓，發揮長期照護及社區營造功能。

另外，經營社宅共好商店的是7-ELEVEN，將不定期的舉辦結合親子互動、弱勢關懷、教育文化、環保樂活等面向的好鄰居同樂會社區活動，同時提供相關職缺媒合在地人才，並與弘道老人福利基金會合作提供獨居弱勢失能長者「小七門市送取餐服務」。

另外，包括北屯區北屯段、同榮段、梧棲區三民段、太平區育賢段第一期及第二期社會住宅等均陸續施工中，尚有太平區育賢段三期社會住宅等7案正規劃設計中，預計111年第一階段5000戶全數完工；市府也正持續盤點用地，繼續規劃更多社會住宅。

今天的大里光正段社會住宅入住典禮，市長盧秀燕、立委何欣純、市議員李天生、林德宇、李麗華、林碧秀等人都到場向住戶賀喜，現場有安康共好社宅住民的吉他表演及歌唱。

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