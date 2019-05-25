史前巨獸來了！ 古生物特展移師澎湖生活博物館展出

2019-05-25 20:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖水道出水的古生物化石，屬於珍貴的人類資產，今年首度移師澎湖展出的「史前巨獸─古生物特展」，許多展品都來自澎湖水道，今天開幕，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及台灣博物館館長洪世佑等人都到場共襄盛舉。

展覽由國立台灣博物館與澎湖縣文化局合作策劃，將國立台灣博物館館藏的大型史前生物及台澎區域古生物化石，移師澎湖展出，內容包括只能在課本中看到的劍龍、迅猛龍、劍齒虎、長毛象等古生物，其中，澎湖古水道出水古生物化石多為真品，大型展品則多是複製品。

洪世佑說，澎湖水道出水的古生物的化石，包括老虎、大象。他說，文化平權是人的天賦人權，台灣博物館會堅持下去，走出台北市，到每個離島，每個偏鄉展出。除了硬體展覽，古生物專家蕭語富也隨展覽抵澎，為貴賓們解說，縣長賴峰偉感謝國立台灣博物館基於文化平權政策，特別照顧離島居民，將鮮少目睹的古生物化石移到澎湖展出。

今天適逢假日，澎湖縣文化局又免費開放生博館展區參觀，吸引許多家長帶小朋友一探古生物奧妙，展期自即日起至9月28日止，在澎湖生活博物館2樓展場展出，歡迎民眾到場，增進對於古生物的認識及重視。賴峰偉也呼籲民眾踴躍捐贈，豐富澎湖化石館的收藏。

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