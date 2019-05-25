創舉！無人機幫農民「空運」愛文芒果 一次扛40公斤

2019-05-25 06:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕工業技術研究院和屏東的枋寮地區農會合作測試無人機應用在農務上，5月正逢愛文芒果大出之時獲得空前進展，原來工研院這批八軸多旋翼無人機進入果園，幫忙農民直接運送常被視為畏途的搬運過程，目前最重1次可運送40公斤，來回距離可長達20公里，台灣無人機不只技術力，「走入民間接地氣」的應用，更堪稱獨步全球。

國際電商巨摯亞馬遜，原本宣稱今年就將以無人機運送通販物流，但至今尚未全面落實，運送的東西也以小包裹為主，台灣先以「無人機運芒果」創舉一舉超越，附近農民這幾天常見無人機在頭上打轉，還看到能送芒果，被鄉民打趣形容是「領先亞馬遜」。

枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，這幾年枋寮區作物轉換以達1000公頃的愛文芒果為最大宗，不過，農村青壯人口流失且有人口老化現象，農業缺工逐漸浮現，尋求工研院合作以無人機來輸送，節省人力、運送時間及減低耗損率。

工研院日前枋寮鄉的1處農園試飛，枋寮鄉長陳亞麟及春日鄉長柯自強都到場，無人機成功起降並將1簍簍芒果從果樹旁飛回集貨場。陳亞麟說，無人機直接進入果園藉輔助運送、分擔農民辛勞還是首遭，科技應用在最基層的農務上，讓務農效率大增十分創新，柯自強則表示，樂見新技術進入，但鄉親難免會對無人機有安全上顧慮，工研院要推廣的話應要更詳細說明。

工研院機械所控制核心技術組今年投入研發適合果園「短途高荷重」的無人機物流，該組組長彭文陽說，國際間無人機物流仍以小包裹輸送為主，要不是枋寮農會提供芒果及場地，難有技術突破的今日，目前最多1趟可載2簍共40公斤，距離約在700公尺到1公里左右來回，來回的總距離可達20公里。

考量電池續航力、飛行穩定、時間，現以軸距3.5公尺的8軸多旋翼無人機為載送主體，未來農友在果園內把芒果裝上無人機機腹，工研院將以打造「農友一鍵式」，只要一按下按鍵，無人機就會自行就返回集貨場，人力專用於採收及理貨分級，彭文陽指出，無人機還能免除貨車堆疊致易碰傷情形，起降震度也經由結構改進解決，未來持續優化續航力及負重，由於果園環境單純，「晚上也能飛」，在實務的應用減少運送損傷，省力又省時。

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