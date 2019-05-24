週六好天氣！西半部上看33度 山區午後留意局部大雨

2019-05-24 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局預報，明天（25日）台灣附近水氣仍多，大致維持跟今天一樣天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部則大多為多雲到晴，部分地區尤其中部以北山區附近有午後短暫雷陣雨。

氣象局表示，明天各地山區及南部地區在中午過後有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出活動多留意天氣變化。

《天氣風險管理》指出，明天起風向轉偏南風，週末高溫悶熱，要出去玩可得要做好防曬、補充水分。不過，下週一起鋒面又會再次逐步影響，至週二有雨，全台降溫，週三、週四則會再慢慢回溫。

溫度方面，明天西半部高溫約31至33度，東半部則在27、28度，中午前後天氣悶熱，需多補充水分。

紫外線方面，除了新竹縣市、台南市、高雄市及屏東縣、澎湖縣為過量級，其餘地區皆為高量級。

空氣品質方面，西半部多為為「橘色提醒」等級，提醒民眾外出配戴口罩，離島及高屏地區則為「普通」，宜蘭、花東地區為「良好」等級。

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