夏天家庭節電撇步看這裡！ 讓您省荷包、拿獎勵金

2019-05-24 23:06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕夏天到了，台電提出4項用電的小撇步及登錄節電獎勵活動，讓您可以省荷包、拿獎勵金！

台電嘉義區處業務經理羅錦毓說，每年夏日均有用電戶接到電費單，發現電費怎麼這麼多，因而質疑電表有問題，或是抄表人員抄錯電表，向台電要求複查，其實原因出在家庭用電量大增及6至9月實施夏季電價的緣故。

針對家庭用電如何有效控管，台電提供4項簡單小撇步，讓您輕鬆省荷包。

一、冷氣機選擇購買高能源效率比值（EER）產品，並安裝在通風良好、沒有日光直射及離地面至少75公分以上，溫度設定在26到28℃之間，再配合電風扇使用更有效。

二、電冰箱設置需離牆至少10公分以上，以保持良好通風散熱；食物儲存量以8分滿為宜，先冷卻再放入冰箱可省電4到5％，並且減少冰箱開啟時間及次數。

三、洗衣機的衣物要累積一定數量再一次清洗，洗衣前先浸泡20分鐘，適當選擇洗衣模式且脫水勿超過3分鐘才會省電。

四、電鍋與電子鍋需依照人口數及食量選擇大小，米飯烹煮前先浸泡30分鐘，食物保溫時間不要超過12小時，充分利用保溫熱能燜約15分鐘再食用，電鍋不用時要將插頭拔掉。

羅錦毓表示，想要輕鬆省電費，除了從日常生活的小細節做起，再搭配上網、臨櫃或電話撥打1911報名登錄台電「節電獎勵活動」，只要於今年12月16日前（含）登錄成功者，自登錄日起在活動期間內，若當期用電較去年同期每節省一度，2個月最少就能享有84元以上的獎勵金；詳情可上台電網頁查詢：（https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/） 。

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